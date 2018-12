Best Nine di Instagram: ecco come realizzare il collage dei migliori scatti del 2018

Oroscopo 2019, le previsioni segno per segno di Paolo Fox: ecco i più fortunati

Quando un anno finisce è sempre tempo di bilanci edà la possibilità di vedere raccolti in un'immagine tutti gli scatti più significativi pubblicati sui social network. Si chiamae consente di raggruppare le migliori foto degli ultimi 12 mesi, ossia quelle più popolari selezionate da una web app apposita.Numerosi utenti, tra cui anche diverse celebrità e influencer, stanno utilizzando Best Nine. La web app è molto semplice da usare e va a scandagliare il profilo a caccia dei post che hanno ottenuto più "cuori" su Instagram. Per realizzare il collagee una volta entrati nella pagina appare una barra nella quale bisogna inserire il proprioossia il nome utente del profilo.Subito dopo averlo inserito è sufficiente cliccare sul bottone "Get" e così avrete il vostro collage, pronto da condividere attraverso tutti i canali social. Influencer come Chiara Ferragni hanno sperimentato la app per poi mostrare i risultati ai followers. E non è la sola: molte celebrità stanno facendo altrettanto in questi ultimi giorni del 2018. In attesa che il 2019 riservi altre emozioni e scoppiettanti novità.