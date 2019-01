Ponti e festività del 2019: il calendario. In vacanza 37 giorni con solo 11 di ferie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè appena iniziato e già promette bene. Calendario alla mano, si scopre che regaleràin occasione delle festività. Chi lavora sarà felice di sapere che potrà organizzare in tutto ben 37 giorni di vacanza a fronte di soli 11 giorni di ferie. Se già guardate con nostalgia a queste feste natalizie e sognate di partire ricordate queste date:Niente di nuovo, ma la consueta pausa di Pasqua con Pasquetta al seguito. Quest'anno cade domenica 21 aprile.La festa della Liberazione cade di giovedì. Con il classico "ponte" si possono avere quattro giorni di break e prenotare una vacanza.Nel 2019 la festa dei lavoratori cade di mercoledì, creando un'ottima occasione per organizzare una piccola vacanza di 5 giorni. Se poi puntate a unire i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio potreste organizzare un viaggo dai 6 ai 12 giorni.Nota dolente del 2019 è che il 2 giugno e la domenica coincidono, ma a Ferragosto - se non si è già in ferie - si può scegliere con appena due giorni di regalarsi un viaggio.Il 1 novembre cade di venerdì e consente di programmare un weekend autunnale.Nel 2019 Natale e Santo Stefano arrivano di mercoledì e di giovedì, mentre per la fine dell'anno si può partire il 28 dicembre e rimandare il ritorno a dopo l'Epifania che è lunedì.