Scuola, il "Super Ponte" si avvicina: si potrà restare a casa anche per 10 giorni

Ilè "generoso" e regala tanti ponti festivi. Con quello di primavera, sempre più vicino, si potrà restare a casa anche per 10 giorni. Calendario alla mano, per gli studenti le vacanze inizieranno il 18 aprile, un giovedì, giorno di chiusura per la maggior parte degli istituti scolastici in vista delle vacanze pasquali (21 e 22 aprile). Alcune riapriranno il 23. Non tutti però rispetteranno le indicazioni e in qualche istituto c'è chi interromperà le lezioni fino al 24 aprile compreso., cade di giovedì e in questo caso, qualche studente potrebbe fare davvero salti di gioia. Allungando le vacanze fino a domenica 28 aprile si potrà beneficiare di un mega ponte. Molte le scuole che hanno deciso di 'allungare' il periodo delle vacanze pasquali, come riporta 'Skuola.net'. In Campania, ad esempio, gli istituti scolastici resteranno chiusi fino al 27 aprile, così come in provincia di Trento. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbra, Valle d'Aosta e Veneto prolungheranno le vacanze di Pasqua fino al 25 aprile. In Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna e Toscana non sono previsti invece ponti. Niente paura però. Neanche il tempo di tornare in aula, che il primo maggio, con la festa dei lavoratori, si resterà a casa un giorno in più.