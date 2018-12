Oroscopo 2019, le previsioni segno per segno di Paolo Fox: i più fortunati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fine d'anno è tempo di bilanci, ma anche di previsioni per i 12 mesi imminenti.tra gli astrologi più amati e seguiti della televisione, ha stilato la consuetadeipiù fortunati nel. Ecco l'oroscopo direttamente dalla sua App.Baciati dalla fortuna i segni di fuoco.Il Leone è sicuramente il privilegiato dello zodiaco per l'anno nuovo grazie alla presenza di Giove. Ci saranno nuove chiamate e nuove nomine. E sarà anche un anno utile per ritrovare la tanto attesa stabilità amorosa. Il mese di Aprile sarà molto interessante sotto questo profilo, e ancora di più tutta l’estate. Anche per chi vuole sistemarsi, avere un figlio, e/o fare l’incontro della vita, arriverà ciò che desidera.Il 2019 sarà di grande forza, anche se non lo vedrete immediatamente. Avete Giove dalla vostra, nonostante un po' di Saturno contro. In arrivo al lavoro cambiamenti e novità, frequenti. In amore, già Gennaio potrebbe essere portatore di nuovi incontri.Per il Sagittario il 2019 è un anno di grandi trasformazioni soprattutto per chi ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. A inizio anno qualche progetto potrebbe essere dubbioso, ma poi a Maggio e Giugno le cose miglioreranno, sarà tutto in discesa. Potrete realizzare concretamente un’idea o un progetto che vi sta a cuore. In amore, il periodo clou sarà dall’estate e fino alla fine dell’anno: ci sarà possibilità di incontrare la persona per voi, ma anche di sposare o di andare a convivere con chi amate.Sarete più tranquilli per il lavoro e per le vostre vicende personali. Qualcuno di voi ha cambiato vita e sentirà ancora per il corso dell’anno gli effetti positivi di queste scelte. Non ci sarà più l’opposizione di Giove e i nati sotto questo segno ritroveranno un buon assetto finanziario.Lo Scorpione dovrà ottimizzare le uscite dato che a fine 2018 ha avuto un po’ le “mani bucate”. A livello lavorativo il vostro 2019 inizia alla grande con tantissime cose da fare, tanto entusiasmo, e questo grazie al transito positivo di Saturno. L’amore passerà un attimino in secondo piano, nei primi dell’anno, per poi recuperare verso Luglio che sarà il mese ideale per gli incontri.Il vostro oroscopo non è entusiasmante, ma neanche troppo penalizzato. Saturno sarà con voi, anche se c’è ancora qualche prova da superare, ma uscirete vittoriosi. Non esagerate soprattutto con le spese. La fine dell’anno soprattutto porterà delle bellissime notizie. Per quanto concerne i sentimenti l’anno parte in calo, perchè fino a Maggio ci potranno essere indecisioni, ma dovrete resistere perchè poi si migliora da Luglio.Nel 2019 il Capricorno dovrà essere propositivo e positivo, mai retroattivo e rinunciatario. Ci sono tutte le occasioni per diventare protagonisti. Saturno continua il suo transito nel segno, ma avete molta voglia di riscattarvi, di iniziare qualcosa di bello e di nuovo, magari una nuova società o attività. Le occasioni migliori per fare tutto ciò saranno alla fine del 2019. In amore, arriveranno conferme.Nel 2019 non avrete più Giove opposto, che vi ha dato sempre problemi di carattere economico quest’anno. Le esperienze passate sono decisive per fare un bel balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio. Già dall’inizio del prossimo anno infatti, le cose andranno meglio sia al lavoro che nei sentimenti. Tra Luglio e Dicembre l’amore tornerà in primo piano.Preparatevi a vincere anche sfide impossibili. L’oroscopo 2019 Paolo Fox parla per voi di un anno di trasformazione. Per gli incontri, sarà importante il mese di Luglio. I mesi autunnali saranno ideali per realizzare grandi progetti d’amore e anche sul lato professionale. Attenti ai rapporti che nascono quest’anno perchè forse saranno solo provvisori e sostitutivi di quelli che si erano creati nel 2018.Avrete qualche discussione se avete un capo che si oppone alle vostre idee. “Tolleranza zero” è il vostro motto. Venite da un 2018 pesante e questa pesantezza durerà fino a Marzo del 2019. Stai gestendo situazioni non facili, e sarà importante non entrare in conflitti almeno fino al prossimo Aprile. Un rinnovo contrattuale sarà in dubbio, mentre in amore metterete in discussione alcune scelte, specialmente tra Maggio e Giugno.L’anno non inizierà benissimo, perchè Saturno fa sentire ancora il suo influsso negativo. Forse lavorate con persone con cui non siete a vostro agio, o comunque avete delle mansioni complicate. Questo però non significa che non otterrete quello che volete. In estate in particolare sarà necessario potare qualche ramo vecchio, che rappresenta per voi il superfluo.Per voi di questo segno sarà un 2019 importantissimo per il lavoro. A un certo punto dell’anno però qualcuno dovrà effettuare una scelta netta, sempre sul lato professionale. Fase di sperimentazione e possibilità di guardare all’orizzonte arrivando lontano. Per quanto riguarda l’amore invece resisteranno soltanto le storie che sono davvero importanti.