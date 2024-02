Summer Jamboree, ufficializzate le date: la kermesse dal 27 luglio al 4 agosto. «Nove giorni imperdibili»

SENIGALLIA - La prossima edizione del Summer Jamboree si svolgerà a Senigallia dal 27 luglio al 4 agosto 2024: ufficializzate le date e presentato il nuovo poster di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana.

È proprio il simbolo più iconico della spiaggia di velluto, la Rotonda a mare vista da una scenografica prospettiva frontale, a fare da sfondo alla nuova immagine del Summer Jamboree #24, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo per numero di presenze.

Dopo l’edizione da record del 2023 Senigallia si prepara ad accogliere la 24esima edizione della “Hottest rockin’ holiday on Earth”.

«Il Comune di Senigallia si legge in una nota - è al lavoro per formalizzare la convenzione per 3 anni con l’organizzazione del Festival Internazionale».

Saranno 9 giorni di grande musica live, di social dance fino a tarda notte, di balli in spiaggia e spettacoli imperdibili. «Tanto divertimento ed energia che non possono assolutamente mancare nell’estate senigalliese, ma non solo, nei programmi di tanti vacanzieri che a migliaia arrivano al Summer Jamboree di Senigallia ogni anno da tutte le regioni d’Italia, dall’Europa e anche da oltre oceano per vivere appieno quello che è divenuto negli anni il primo evento turistico delle Marche, in grado di coinvolgere l’intero territorio».