SANT'ELPIDIO A MARE - Volto noto di teatro, cinema e televisione, Max Giusti, al secolo Massimiliano Giusti, torna nelle Marche con il suo spettacolo “A tutto Max”. Sarà in scena alle 21,15 di oggi, sabato 2 settembre, in piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare.

Il tour

Artista poliedrico e gran mattatore, Giusti sta portando in giro per l’Italia il suo spettacolo “A tutto Max” e, a metà del tour, nei social scriveva: «Siamo a metà del tour estivo, tanti posti, tante facce, tanti amici intorno che viene voglia di non smettere mai». Chiunque l’abbia visto almeno una volta, sia come attore che come presentatore, sa bene che è in grado di trascinare il pubblico e farlo divertire. Lo farà anche con questo suo nuovo show, scritto insieme a Giuliano Rinaldi, che si presenta come quello forse più irriverente della sua carriera.

Lo show

«Nello spettacolo – commenta Giusti – c’è tutto di me, perché è uno show che raccoglie diverse fasi sia della mia carriera sia dell’evoluzione del mio modo di fare comicità. Ma c’è anche tanto di un uomo che ha 55 (compiuti da poco, alla fine dello scorso mese di luglio), quindi c’è anche tanto di me e soprattutto c’è il mio modo di essere e divertirmi». Modo di divertirsi che, se un attore lo esplicita sul palco, inevitabilmente finisce per divertire pure il pubblico.

I monologhi

Nei monologhi Giusti spiega come racconta tante cose, dicendo che «all’inizio di questo spettacolo racconto come siamo cambiati, come l’evoluzione tecnologica, i cambiamenti sociali, le crisi economiche hanno fatto sì che noi cambiassimo il nostro stile di vita». Un’analisi dei mutamenti della società, si potrebbe dire ma lui, rivolgendosi al pubblico, aggiunge: «In qualche maniera racconto di come ci hanno un po’ tolto i sogni, ma con il mio spettacolo spero in qualche modo di farvi sognare e soprattutto di farvi vivere una serata molto divertente. Questo spettacolo è una valanga di divertimento». Si trova bene ovunque vada con i suoi show, ma quando torna nelle Marche e, in particolare, nel “suo” Fermano, si emoziona di più visto che per metà il suos angue è marchigiano visto che i nonni paterni erano di Monterubbiano. «Ogni volta che torno nel Fermano – racconta Giusti – per me è come tornare alle mie origini, è come tornare ai miei affetti, tornare dai miei cugini, dalle mie zie. Purtroppo ne è rimasta solo una, ma ogni volta nel Fermano è come tornare a un mondo che mi ha sempre dato protezione e anche un senso di bello e di benessere. E poi ho l’occasione di ripensare anche ai miei nonni».

La passione

Parlando di Fermo, poi, ogni volta che capita non manca di coltivare la sua passione per il motocross, conosciuto con il padre che lo portava a vedere le gare. Si sentirà, quindi, a casa, tra un impegno di lavoro e l’altro, in attesa di partire con la nuova “fatica” televisiva: «Cosa manca alla comicità? il mio nuovo programma, che inizia il 18 settembre su Rai 2 alle 21,25. Si chiama “Fake Show, diffidate delle imitazioni».