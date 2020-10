Catà con Shakespeare Jukebox per Lagrù all'auditorium Giusti

SANT'ELPIDIO A MARE - Parte venerdì 23 ottobre con Shakespeare Jukebox di Cesare Catà la prima parte della stagione teatrale dell’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare, organizzata dall’associazione Lagrù e sostenuta dall’assessorato alla Cultura guidato da Giulia Ciarapica. I tre spettacoli, annullati la scorsa primavera causa Covid, verranno ora recuperati in doppia serata, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Si comincia con la narrazione, si prosegue con l’improvvisazione e si finirà con la visual comedy: questi sono i tre elementi della rassegna.

Non è nuovo, ma è sempre imprevedibile: in Shakespeare Jukebox sarà il pubblico a scegliere il viaggio nel teatro del Bardo. Ci saranno ventuno carte, come nei tarocchi, suddivise in quattro diversi percorsi, ed ogni combinazione «porterà ad una scoperta diversa dell’arte shakesperiana: ogni carta ha un personaggio dei tarocchi abbinato a uno dei personaggi dello stesso Shakespeare» dice Catà. Appuntamento domani, 23 ottobre alle ore 21.15 e domenica 25 alle ore 18.30. Salto temporale fino al 20 e 21 novembre, quando ci saranno i Rishow con la loro “Prima della Prima”. «La creazione del più grande spettacolo de mondo – spiega Michele Gallucci dei Rishow – non è solo un sottotitolo, è l’essenza dello spettacolo. Sarà tutto improvvisato, tutto accadrà sul momento, è interattivo con il pubblico». Gli spettatori impareranno cosa c’è dietro una prima di uno spettacolo teatrale. Terzo e ultimo spettacolo di questa prima parte, il 27 e 28 settembre alle ore 21.15, con “Homo ludens”, a cura Giacomo Pompei, per sottolineare «l’importanza dell’aspetto ludico e di momenti di leggerezza per le persone».

Per partecipare a tutte e sei le serate bisognerà acquistare il biglietto online sul circuito liveticket, e per qualunque informazione si può contattare il 328 7756579 o inviare una mail a info@lagruproduzioni.it. Contestualmente alla stagione stanno per partire i corsi di formazione organizzati da Lagrù. Già partita “Magicamente”, a cura di Lorenzo Berdini, il corso di magia prevede una lezione al mese fino a giugno. «Costruire il proprio personaggio comico» è lo scopo dichiarato da Piero Massimo Macchini per il suo ciclo di lezioni di scuola di comicità marchigiana che partirà il 2 novembre prossimo, ogni lunedì sera, fino ad aprile. Lorenzio Palmieri si occuperà di dizione e voce, a partire dal 4 novembre per 8 appuntamenti, mentre Michele Gallucci parlerà di “Connessioni”: in nove lezioni con inizio a marzo i partecipanti impareranno che «l’improvvisazione non si improvvisa».

