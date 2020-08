Max Giusti e Macchini in “Fratelli Cugini”, due date a Villa Vitali di Fermo

FERMO - Martedì 4 agosto e sabato 8 agosto (data aggiunta per la grande richiesta del pubblico) Villa Vitali di Fermo - su iniziativa del Comune di Fermo con l’Amat – ospita il duo Max Giusti e Piero Massimo Macchini con lo spettacolo “Fratelli Cugini”, una di quelle parentele che esistono solo nelle Marche.

Giusti e Macchini hanno tante cose in comune: il nome, il senso dell'umorismo, qualche parente e soprattutto le Marche. Fin da piccolo, Max ha trascorso le vacanze tra il quartiere Tirassegno, Montefortino e via Zeppilli a Fermo, luogo di nascita di Piero Massimo. Appena Max è diventato famoso, Piero Massimo non ha perso occasione per chiedere aiuto come ogni buon marchigiano fa con il parente romano che vive in città.

Un mix esplosivo di comicità marchigiana-romana perché “mazza mazza semo tutti una razza”! Max e Piero si presentano sul palco con tutta l’energia che li contraddistingue in uno spettacolo in cui il legame di sangue diventa ironia per conoscere meglio noi stessi.

Biglietti su www.vivaticket.com; biglietteria a Villa Vitali dal martedì alla domenica, dalle ore 16 alle ore 19 tel 0734343434; la sera di spettacolo dalle 16 ad inizio spettacolo. Inizio spettacolo ore 21.30.