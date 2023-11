Sanremo Giovani, la finale cambia data: ecco quando andrà in onda e chi sono i 49 cantanti in gara

Cambio di data per la messa in onda di Sanremo Giovani 2023. Il contest di Rai1, in cui saranno selezionati i tre artisti che poi parteciperanno, nella veste di Big, alla 74ma edizione del Festival della Canzone Italiana, andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre, invece che il 13 dicembre. Ecco i cantanti in gara.

Sono 49 gli artisti selezionati per Sanremo Giovani 2023. Il gruppo è formato da 43 cantanti singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi. Tra loro ci sono molti volti noti del piccolo schemo. La Commissione Musicale, presieduta da Amadeus in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis ha completato lo scorso 27 ottobre la prima fase del proprio lavoro, con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo.

I Santi Francesi e Beatrice Quinta arrivano direttamente dalla passata edizione di X Factor, mentre c'è una bella infornata di talent che arriva dalla scuola di Amici: Tancredi, Alex Wyse, Mameli e NDG. Poi c'è Clara (Clara Soccini) che interpreta il personaggio di Crazy J nella serie "Mare Fuori", e infine Cara, nome d’arte di Anna Cacopardo, diventata famosa con il brano "Le feste di Pablo" con la collaborazione di Fedez.

Solo i primi 3, in base al regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

