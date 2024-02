Il sindaco Ricci: «Pesaro Capitale della Cultura 2024 sul palco di Sanremo, che vetrina»

PESARO - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci esulta sui social: «Pesaro Capitale della Cultura 2024 sul palco di Sanremo, che vetrina grazie alla Rai Media Partner».



"Grazie all'accordo - ha scritto il primo cittadino - con la #Rai come media partner della Capitale italiana della cultura siamo riusciti a far passare Pesaro 2024 a Sanremo, durante l'ultima serata del Festival seguita da 14,3 milioni di spettatori con il 74.1% di share. Grazie ad Amadeus, un altro gran colpo di promozione per la nostra terra. Avanti [💪🏻] #wepesaro"