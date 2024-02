ANCONA - Le Marche sul palcoscenico di Sanremo nella settimana del Festival. Tra martedì e ieri, ogni giornata è stata dedicata a una delle province del territorio, che hanno portato alla ribalta sanremese un assaggio visivo delle loro eccellenze turistiche e culturali. Una modalità di marketing territoriale nuovo pensata dalla Camera di Commercio delle Marche: turismo, cultura e gastronomia gli attrattori presentati in Liguria, in continuità con la Bit. «Un'intuizione di qualche mese fa - riavvolge il nastro il presidente dell’ente camerale Gino Sabatini - sbocciata ora a Sanremo grazie all'adesione compatta ed entusiasta di tutti i territori che, tramite il coordinamento dell'Anci, hanno colto questa occasione e si sono vestite a festa come la manifestazione richiede». Dopo il saluto al Festival con l'inaugurazione e il volo di una mongolfiera accompagnata dal volteggio aereo di una acrobata della Compagnia dei Folli, le Marche si sono fatte conoscere grazie alle loro eccellenze.

Le perle della regione

Dai figuranti della Quintana di Ascoli Piceno, alla banda di Maiolati Spontini, passando per i musicisti del Carnevale di Fano, quelli del Rossini Opera Festival, e per la masterclass del direttore artistico del Macerata Opera Festival Gavazzeni, i gioielli della corona made in Marche sono stati esposti nella vetrina sanremese. Venerdì sera, inoltre, i sapori di tutte le Marche sono confluiti nella stessa tavola nel corso di una cena di gala aperta a influencer, stampa nazionale e internazionale, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, Sabatini, l’assessora alla Cultura Chiara Biondi e il direttore di Confcommarcio Marche Massimiliano Polacco.

Nei giorni del Festival ci sono stati anche testimonial marchigiani imprenditoriali grazie a Stella Scarpa Beauty Personal Trainer di Pesaro, che dalla Capitale della Cultura è arrivata a quella della canzone italiana per accogliere le celebrity, riservando loro trattamenti viso in vista delle esibizioni sul palco dell’Ariston. Nelle acque liguri invece è stato presente un innovativo catamarano 100% green frutto dell’ingegno della SegwayItalia. Durante le giornate dell’evento simbolo della canzone italiana, Segway Italia e MY Charter hanno accolto gli ospiti della kermesse a bordo di un natante Dufour ormeggiato presso lo Yacht Club di Sanremo. Le Marche al loro meglio per ottenere la ribalta che meritano.