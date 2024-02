Sanremo 2024, chi decide il vincitore tra televoto, giuria stampa e radio? Il regolamento delle votazioni finali: ecco come funziona

Ci siamo, tra qualche ora sapremo il nome del vincitore di Sanremo 2024. In vetta nella serata cover è arrivato Geolier che si è esibito in un medley intolato Strade accompagnato dai colleghi e amici Gigi D'alessio, Guè e Luchè. Il verdetto, accolto da fischi all'Ariston, che lo vede precedere Angelina Mango, è frutto del voto di televoto, giuria delle radio e sala stampa. Ma come funziona la classifica di Sanremo 2024, la prima senza i giudizi della giuria demoscopica che hanno suscitato tante discussioni nelle edizioni passate? Chi sarà stasera a decretare il vincitore?



Sanremo 2024 chi decreta il vincitore?

Sono tre le giurie incaricate di votare i cantanti in gara:

Il pubblico tramite il Televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile;

La Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival (carta stampata, televisioni e web, eccetto web radio) specializzati nel settore;

La Giuria delle Radio, composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. È la giuria della radio che di fatto prende il posto della "vecchia" demoscopica.

Il regolamento della Finale

Finora al pubblico al termine di ogni serata sono stati svelati solo i nomi dei primi 5 classificati. Ma stasera cambia tutto. Ecco il regolamento.

Stasera, 10 febbraio, tutti e 30 i big in gara si esibiranno di nuovo con le loro canzoni votati solo dal televoto. Per la prima volta sarà annunciata la classifica generale, come formata alla fine della quarta serata. Poi, sulla base della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. I primi cinque nomi si esibiranno ancora una volta, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. Al termine di questa votazione, sarà svelata la classifica finale dei primi cinque, proclamando la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024.

Come funziona il televoto

Come si legge dal regolamento.

site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications,

Brennercom, Sky Wifi e Iliad, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001 Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso quindi l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato. Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1