Giulia De Lellis è il gesto inaspettato verso (l'ex) Irama: «Io così quando canta»

Giulia De Lellis ha sempre dichiarato di essere una grande appassionata di musica, anche se, per sua stessa ammissione, è molto stonata. Quindi, in questi giorni, sta seguendo il Festival di Sanremo e uno dei cantanti in gara è proprio un suo ex fidanzato: Irama. Il cantante è in gara con il brano "Tu no". Già qualche sera fa, l'influencer aveva pubblicato una storia Instagram chiedendo ai suoi follower di votare l'artista con il quale, nonostante la relazione sia finita, è rimasta davvero in buoni rapporti.

Nelle scorse ore, Giulia ha pubblicato un selfie dopo avere assistito all'esibizione di Irama che ha duettato con Riccardo Cocciante: i due si sono esibiti con il brano "Quando Finisce un Amore" e sono stati applauditi in teatro e anche sui social.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sta seguendo appassionatamente Sanremo e ieri sera è andata in onda una delle sue serata preferite: duetti e cover. L'influencer, dopo avere ascoltato l'esibizione di Irama e Riccardo Cocciante, ha pubblicato una storia Instagram in cui era a bocca aperta (con una maschera di bellezza sul viso e i capelli raccolti) e ha scritto: «Io, dopo l'esibizione di Filippo e Cocciante». Il fatto che Giulia chiami Irama con il suo nome di battesimo, ovvero Filippo, lascia intendere che i due siano amici e i fan dell'ormai ex coppia spererebbero sempre in un ricongiungimento tra i due.

La relazione tra Giulia e Irama

Giulia De Lellis e Irama hanno fatto coppia fissa per svariati mesi nel 2019, tanto che lui la invitò anche nel dietro alle quinte di Sanremo quando, all'epoca, era in gara con la canzone "La ragazza con il cuore di latta".

Poi, l'influencer e il cantante si sono lasciati senza mai spiegare il motivo della loro rottura che, secondo alcuni, sarebbe stata causata da un incontro di Irama con una modella di nome Victoria.