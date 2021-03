Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic assente all'Ariston: salta la seconda serata. Ecco perché. Dopo l'esordio di ieri, questa sera il calciatore del Milan sarà il grande assente della seconda serata del Festival. Stasera, Zlatan Ibrahimovic non affiancherà Amadeus e Fiorello durante la gara canora. E c'è un motivo.

Sui social, qualche malizioso aveva parlato di infortunio ad hoc per lo svedese durante Roma-Milan della scorsa domenica. In modo di potersi concentrare sulla partecipazione a Sanremo. Ma il calciatore spiazza tutti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa sera Ibrahimovic, nonostante sia indisponibile, sarà in tribuna per assistere a Milan-Udinese che si giocherà a San Siro.

Ieri sera, il calciatore del Milan ha divertito i fan con una gag autoironica sulla sua autostima. «Buonasera Ama - ha detto rivolgendosi ad Amadeus - è un onore per me essere qua. Ma è un onore anche per te avermi qua. Normalmente mi sento grande potente, ma qui mi sento piccolo. Ma sempre più grande di te e più potente. Ho portato le regole: 22 cantanti. Sono 26? Vendi quattro cantanti, il Liverpool cerca quattro difensori. Regola numero due, voglio un palco più grande. Via i violini, restano solo le ragazze».

