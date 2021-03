Fiorello, lacrime a Sanremo in conferenza stampa: «Soffro per mia figlia». Il crollo emotivo al festival

Fiorello in lacrime al festival di Sanremo 2021: lo showman non trattiene la commozione durante la conferenza stampa di oggi dopo la prima serata. Fiorello parla da padre del lockdown anti covid. «Ho una figlia adolescente e soffro per lei - dice con la voce rotta dalla commozione - Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera», ha concluso lo showman visibilmente emozionato.

FIORELLO COMMOSSO AL FESTIVAL DI SANREMO 2021

«Non è un dolore ma di più, non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando». Lo dice Fiorello in conferenza stampa a Sanremo, con la voce rotta dall'emozione.

«Mia figlia non è più abituata ad uscire di casa, a vivere la vita. Per me e, credo per tutti i genitori, è un dolore, sto soffrendo con loro, non posso vedere una ragazzina chiusa in casa dalla mattina alla sera». «La pandemia - gli fa eco 'papà' Amadeus - anche per i ragazzi è devastante».





