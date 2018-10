Salmo si dà al porno il rapper promuove il nuovo album su Pornhub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il nuovo album di, sarà disponibile nei negozi di dischi e nei digital store a partire dal prossimo 9 novembre. Il rapper sardo ha però sorpreso i suoi fan, trovando un modo del tutto singolare per annunciarne l'uscita: il video trailer di "Playlist", infatti, è stato pubblicato su. Salmo è il primo artista italiano ad aprire un canale sul noto sito di intrattenimento per adulti, ripercorrendo le orme dello statunitense Kanye West.Corey Price, vicepresidente di Pornhub, ha commentato: «Siamo davvero felici di poter ospitare il video di lancio per il nuovo album di Salmo. È entusiasmante come sempre più artisti scelgano la nostra piattaforma per diffondere la propria arte». Un legame insolito quello fra il mondo della musica e quello del porno, che però promette di crescere e continuare a farl parlare di sé.