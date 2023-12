"M'ama o non m'ama", il nuovo singolo di Tommaso Stanzani dall'8 dicembre du tutte le piattaforme digitali

"M’ama non M’ama", il nuovo singolo di Tommaso Stanzani in uscita l’8 dicembre con l’etichetta Vinians Music e sarà distribuito da ADA (Warner Music Group). Già presentato in anteprima da Fiorello a Viva Rai 2, il brano, prodotto al Mob studio di Roma da Simone Poccia, è il primo dei sei che comporranno l’Ep dell’artista in uscita nel 2024 di cui è anche autore.

Il singolo, come gli altri dell’album, è ispirato alla storia di una persona cara a Tommaso: «Sono un buon ascoltatore e in amicizia amo essere di aiuto, di supporto e anche di confronto», dichara l’artista.

Le sue canzoni vengono fuori da storie di vita vera, da racconti o sfoghi che lo hanno ispirato e che lui ha trasformato in musica e parole. Dopo le prime due uscite, Sanziani ha preferito prendersi del tempo per studiare canto, perfezionare la scrittura e fare ricerca con il suo team di produzione, oggi lancia un singolo con l’augurio che chi lo ascolterà potrà apprezzare anche tutto ciò.

Biografia

Nato a Sant’Agata Bolognese, Tommaso Stanzani (classe 2002) inizia a muovere i suoi primi passi con i pattini a rotelle dimostrando subito le sue qualità di eccezionale pattinatore, sfoggiando una grande potenza fisica unita ad una raffinata classe ed eleganti movenze.

Pluricampione italiano ed europeo di pattinaggio ma da sempre attratto dall’espressione libera della danza, nel 2016 decide di voltare pagina, lasciando il pattinaggio per dedicarsi alla danza. Vince diverse borse di studio e sceglie di intraprendere il suo nuovo percorso artistico presso la Naima Academy e la Experience Dance Company con la quale partecipa si esibisce sul palco della prima edizione de “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Nel 2020 partecipa ai casting di ballo di Amici e viene scelto dalla Maestra Alessandra Celentano, arrivando fino alle puntate del serale.

In seguito viene chiamato per entrare nel corpo di ballo di Battiti Live 2021 ricoprendo il ruolo di primo ballerino nella Intro di apertura di tutte le serate (giugno-luglio 2021).

Proprio durante una di quelle serate, Ermal Meta nota l’interpretazione e lo spirito profondo di Tommaso, e lo chiama quale unico ballerino protagonista del videoclip per il suo brano “Stelle Cadenti” (agosto 2021).

Il 2021 è un anno particolarmente ricco di impegni per Tommaso: ricopre il suo primo ruolo di attore nel cortometraggio “Passi di danza”, vincitore di diversi premi; partecipa ed insegna in diversi stage di danza moderna e contemporanea, eventi di beneficienza, eventi di pattinaggio. Sempre durante Amici, Tommaso é notato da Angelica Gismondo, raffinata e splendida danzatrice del Balletto di Milano e protagonista, in veste di prima ballerina, dei concerti del Maestro Andrea Bocelli. Inizia così una magica collaborazione che porta Tommaso ed Angelica a calcare alcuni dei palcoscenici internazionali più prestigiosi (Amsterdam, Praga, Tel Aviv, Kristiansand etc) al fianco del grande artista italiano e dei suoi ospiti.

Tommaso però non è solo danza. All’interno di questo percorso, sente l’esigenza di riprendere a scrivere (altra sua passione fin da bambino) così sboccia il suo primo progetto musicale “Origami” (marzo 2022) scritto da Tommaso (testo/musica), etichetta Mescal, distribuzione ADA, produzione Leonardo Lamacchia e Cristian Milani. Origami nasce da un periodo buio di Tommaso nel quale non ha avuto timore a chiedere aiuto ad una persona speciale. Vuole essere infatti un invito a non chiudersi in sé stessi, a non aver paura a chiedere aiuto, a capire quali sono le persone speciali per noi.

Attualmente, Tommaso ha lavorato al suo secondo singolo “Flor de Luna”, dai sapori caldi e latini, con un team autoriale di tutta eccezione, oltre allo stesso Tommaso: Mattia Cino Cerri (producer multiplatino di numerosi successi degli ultimi anni), Alex Brognara (firma internazionale), Zo Vivaldi ed Henk (autori della nuova scena pop italiana), etichetta Vinians, distribuzione ADA.