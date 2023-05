Blanco sotto la pioggia festeggia il successo con Mina. La dedica alla fidanzata: «Grazie per avermi ispirato»

Piedi nudi, boxer, cannotta e il bacio con la fidanzata: così Blanco si lascia andare sotto la pioggia ad un assolo di chitarra per festeggiare il singolo con Mina. Il brano più ascoltato e scaricato della settimana, "Un briciolo di allegria" è il successo che sigla la collaborazione tra i due artisti.

Blanco, il successo da Sanremo a Mina

La cantante Mina torna ancora a far parlare di sè con un album carico di pathos, amore e tanta malinconia. "Ti amo come un pazzo" ha tra i suoi brani quello realizzato con Blanco che lancia l'album "Innamorato" del cantante.

Testi potenti e commoventi, due voci straordinarie, due personaggi atipici.

Il giovane cantante ha raggiunto un successo enorme con la vittoria a Sanremo, palcoscenico sul quale, l'anno successivo, ha fatto scalpore la reazione "esagerata" in cui ha disturtto la scenografia per un guasto tecnico che gli ha impedito di cantare.

In un video postato su Instagram dimostra ancora la sua stravaganza, cantando a piedi nudi, sotto la pioggia, con una chitarra.

La dedica alla fidanzata Martina Valdes: «Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina.

Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare.

Tu sei un’artista».

Mina, la scelta del feat. con Blanco

Mina, dal canto suo, si è ritirata a vita privata.

Ha abbandonato i riflettori per dedicarsi totalmente a sè stessa e alla sua grande passione: la musica. Ha creato un mito indiscusso con un alone di mistero. La sua voce si conferma tra le migliori del palcoscenico musicale italiano dell'ultimo secolo.

L'incontro con Blanco, del tutto inusuale, la rende di una modernità straordinaria. Se qualche adolescente, malauguratamente, non avesse saputo chi fosse, ha saputo risolvere il problema con un featuring in compagnia di una delle icone musicali amate dalle giovani generazioni.