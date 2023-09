Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo ospiti a Verissimo: «Il nostro amore non ha età»

In occasione della nuova puntata di «Verissimo», Silvia Toffanin ha intervistato su Canale 5 Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, per la prima volta insieme in tv per parlare del loro matrimonio.

L'intervista

Dalla proposta di matrimonio al lunapark di Sabaudia, al rapporto con la madre di lui: a «Verissimo» Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo si sono raccontati. Primo matrimonio per lui, terzo per lei, le nozze sono state il giorno più bello di entrambi.

«È stato tutto molto intimo e emozionante. Io e mia figlia ci eravamo promesse di non guardarci per evitare di commuoverci», queste le parole di Rosanna Lambertucci, tornata sull'altare il 7 luglio con il compagno (più giovane) Mario Di Cosmo.

Proprio della differenza d'età ha parlato a «Verissimo» la conduttrice, dicendo che «l'amore non ha età».

Prima di arrivare a questa conclusione, però, Rosanna Lambertucci ha rivelato che quello dell'età «era uno dei motivi per cui aveva delle perplessità». Perplessità sfumate dopo una conversazione con la madre di lui, che le disse «Mario non è mica un ragazzo, Mario è un uomo».

«Io sono stata molto sincera. Avevo dei timori e li ho espressi e ne ho parlato anche con lui, chiedendogli anche perché non si trovasse una ragazza più giovane per avere un bambino. Ma lui mi ha risposto "forse tu hai avuto una vita più lunga, ma io l'ho avuta più larga". Alla fine è come se fosse più grande lui di me. Non ho mai percepito il fatto della differenza d'età», queste le parole della conduttrice.