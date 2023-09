Sonia Bruganelli a cena con un uomo misterioso: chi è Andrea, autore dell'ex marito Paolo Bonolis. Amore in vista?

L'amore non è che non c'è più. È semplicemente cambiato. Ma per rispetto Paolo e Sonia lo scorso giugno dopo 26 anni di matrimonio e tre figli si sono separati. Un amore diverso che non gli ha impedito di essere lo stesso una famiglia unita, di poter trascorrere dei momenti felici insieme come le vacanze.

Ma poi la vita va avanti. E quella di Sonia Bruganelli va avanti anche senza Paolo Bonolis.

Lo ha confessato lei stessa d'altra parte all'amica Silvia Toffanin a Verissimo. C'è il lavoro, c'è la voglia di viaggiare e prendersi del tempo per lei. Magari anche per una semplice, con Andrea, un suo autore. Una cena paparazzata da Diva e Donna che lascia qualche dubbio.

Chi è l'accompagnatore

"Dopo una giornata piena come sempre ha trascorso qualche ora con un nuovo cavaliere. Si chiama Andrea, è uno degli autori dei programmi di Bonolis, da Ciao Darwin ad Avanti un altro!", scrive il settimanale diretto da Angelo Ascoli. "Sonia si è fermata a mangiare e bere qualcosa insieme a lui. E il tempo della cena è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e, a quanto pare, tanta complicità come avviene quando si lavora in coppia e si condividono progetti importanti". Ma la domanda finale poi però è una sola: tra loro due c'è solo un rapporto di lavoro o c’è qualcosa di più?