Isola dei Famosi al via, Sonia Bruganelli confessa: «Ecco quello che mi spaventa»

Dopo settimane di attesa, al debutto la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Al timone del reality ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese mentre a fare da tramite tra la conduttrice e i naufraghi ci sarà Eleonoire Casalegno. Ormai è proprio tutto pronto per il reality ambientato sulla famosa isola deserta di Cayos Cochinos, in Honduras. Sonia Bruganelli infatti, a poche ore dall'inizio del programma, ha raccontato ai suoi follower attraverso un video Instagram, cos'è che più le spaventa nell'affrontare questa nuova esperienza televisiva.

Le parole di Sonia Bruganelli

In accappatoio e distesa sul letto, Sonia Bruganelli, si è mostrata su Instagram ed ha parlato senza filtri ai suoi follower.

L'opinionista ha spiegato cosa le spaventa.

«Vi confesso una cosa: tutto quello che più mi spaventa diventerà realtà questa sera per i nostri naufraghi - ha sottolineato Sonia Bruganelli nelle sue Instagram stories -. Riuscirò a vedere i naufraghi che soffrono la fame, che si lavano con l'acqua salata e devono pescare oppure dormire tutti insieme sotto la pioggia? Io non so se riuscirò a vederle tutte queste mancanze. Ma poi perché lo fanno?».