Isola dei famosi 2024, il nome del secondo opinionista accanto a Sonia Bruganelli: chi è

Inizia a delinearsi pian piano il cast dell'Isola dei Famosi 2024, che partirà su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello. Insieme alla conduzione di Vladimir Luxuria, le novità non si fermano qui. Infatti ad affiancare la conduttrice ci sarà probabilmente una nuova coppia di opinionisti. Il primo nome svelato è stato quello di Sonia Bruganelli. Il programma sembrerebbe dunque essere destinato a ripartire con un'edizione completamente rinnovata, oltre che un'accoppiata inedita. Ma andiamo a vedere qual è il nome svelato del secondo opinionista del reality.

Il secondo opinionista dell'Isola dei Famosi

Le indiscrezioni rivelano che il secondo opinionista sarebbe un giornalista proveniente dal Tg5 di Mimun.

Chi è Dario Maltese

Stando a quanto riporta Dagospia, si tratterebbe del giornalista Dario Maltese. «Metodo Buonamici, dopo Cesara al Grande Fratello a Mediaset avrebbero deciso di pescare nuovamente dal Tg5 - si legge da Dagospia -. Per il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi 2024 è in pole position Dario Maltese. Affiancherà Sonia Bruganelli».

Dario Maltese, classe 1977, è un giornalista originario di Erice, in Sicilia. Non ha mai smesso di coltivare la sua passione per il giornalismo ed è diventato uno dei volti più noti del Tg5. Si è laureato in Scienze politiche e un anno dopo è entrato a far parte del gruppo Mediaset in qualità di giornalista, inviato e conduttore. Dal 2006 al 2007 ha lavorato anche a Verissimo.