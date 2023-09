Rocco Siffredi, (il figlio) Lorenzo Tano concorrente di Ballando con le stelle: ecco chi è. Età, vita privata, carriera e Instagram

Motori caldi per la partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tutto è pronto, o quasi, per il programma di Milly Carlucci che torna dal 21 ottobre su Rai 1. L'azienda di viale Mazzini sta scoprendo le sue carte un po' alla volta, così sull'account ufficilae del programma di giorno in giorno spuntano i nomi dei concorrenti. Eravamo a 9, oggi scopriamo anche il decimo personaggio dello spettacolo pronto a mettersi alla prova con la danza. Di chi si tratta? Di Lorenzo Tano. Ma chi è, si chiedono sul web.

Lorenzo Tano a Ballando, chi è il figlio di Rocco Siffredi?

Al video di presentazione di Lorenzo Tano sono stati molti gli utenti a chiedersi «ma chi è». Ebbene Lorenzo Tano è nato nel 1996 dal matrimonio tra Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, Il 27enne vanta già un discreto seguito su Instagram (@lorenzo.tano), dove ha circa 36.800 follower. Lorenzo ha un fratello minore, Leonardo, nato nel 1999. Modello, pilota, Direct project manager e regista.

Il video

Si è laureato in Economia e Commercio. E’ un grande esperto di tecnologia, computer e immagini digitali. Spesso, il 27enne regista accompagna il padre sui set a luci rosse. Dopo 14 anni di fidanzamento con Laura Medcalf, Lorenzo Tano è tornato single.

Il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, è stato annunciato tramite video sui canali Instagram del programma. Lorenzo è in palestra, mentre trasporta un manichino, che userà per le sue prove di ballo. «Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!» recita la descrizione del post.

Il cast

Lorenzo va quindi ad aggiungersi alla scuderia di Ballando con le Stelle. Il cast finora è composto da: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammuccari e Lorenzo Tano.