Pioggia di stelle a Filottrano, nel segno di Raimondo Vianello. Il Teatro Torquis ha accolto la prima edizione del “Premio Virgo Raimondo Vianello”, organizzato dal Fondo Virgo e dallo stilista Luca Paolorossi per celebrare la memoria di un’icona della tv come è stato Raimondo Vianello originario proprio di Filottrano. La madre, Virginia Margherita Maria, apparteneva infatti a una delle più antiche famiglie della città, i marchesi Accorretti come ha ricordato il sindaco Lauretta Giulioni.

Sul red carpet del teatro hanno sfilato attori, modelle, cantanti, giornalisti, sportivi e star: tanti personaggi illustri che hanno condiviso aneddoti e ricordi. Il premio come momento finale di una intensa tre giorni, che ha esaltato il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo del Made in Italy. «Filottrano c’è sempre quando si parla di Made in Italy, di eccellenze e di qualità, di un saper fare tutto italiano che ci distingue nel mondo», dice Luca Paolorossi, che nell’occasione ha vestito anche i panni di scrittore, presentando il suo libro “I miei primi 100 anni”. La conduttrice Barbara D’Urso, in uno scintillante completo di paillettes oro, ha chiamato sul palco i premiati: il Ct della Nazionale Roberto Mancini che ha incontrato più volte Vianello nelle sue trasmissioni sportive («era una persona straordinaria, divertentissima, un grande intenditore di calcio che è rimasto nella memoria e nel cuore di tutti noi»); le showgirls Miriana Trevisan e Antonella Elia, la cantante Annalisa Minetti che vinse il Festival di Sanremo nel 1998 quando Vianello era alla conduzione. E poi Manuela Aureli, Marino Bartoletti, il giovane imprenditore Lorenzo Marchetti (Virgo Cosmetics), i vertici di Virgo: Domenico Porfido (Ceo), l’avvocato Luigi Antonangeli (Advisor) e Gianluigi Montagner (gestore del fondo Virgo).

Commovente la testimonianza della famiglia Magsino Vianello - John Mark (detto Gianmarco) e Raimond, insieme alla mamma Rosalie - di origini filippine, che ha vissuto per vent’anni al servizio di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini da cui era stata adottata. «Ricordare gli zii per noi è sempre bello – ha detto John Mark – è inevitabile pensarli, visto che abbiamo così tanti ricordi con loro. Ogni angolo di casa, ogni oggetto anche banale è legato a un momento insieme. Ci mancano davvero tanto».

Il ricordo toccante del popolare attore Andrea Roncato: «credo che nella vita esistano persone che sono come il sole. Ne avverti il calore, la luce, ma poi quando se ne vanno, lasciano una grande bruciatura sul cuore. Raimondo e Sandra erano questo».

La cantante Katia Ricciarelli, commossa nel ricordare la sua «comicità unica, signorile, fatta di mimica e teatralità come non ce n’è più», si è esibita insieme al cantautore Francesco Drosi. Tante stelle, e tanta bellezza con Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, Glelany Cavalcante Miss Marche 2022, Hoara Borselli, la giornalista di “Pressing” Monica Bertini, la sempre frizzante Jo Squillo, Vera Miales e Nicole Di Mario (“La Pupa e il Secchione”). Non sono voluti mancare Beppe Convertini, il Direttore di Novella2000 Roberto Alessi, l’attore Pietro delle Piane, il cantante Pago, la scrittrice Melanie Francesca, il musicista Michele Pecora.