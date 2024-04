Chiara Francini chiude per flop, l'annuncio ufficiale della Rai: «Non ci sarà la terza puntata di Forte e Chiara»

Forte e Chiara, sì... di andarsene a casa. Ascolti tv troppo bassi, si ferma dopo la seconda puntata il programma di Rai1 condotto da Chiara Francini. A dare l'annuncio è stata la direzione Prime Time della Rai. «Il programma era stato pensato con con finalità sperimentali ma pur veicolando valori importanti e originali non ha prodotto risultati auspicati», si legge in una nota di Viale Mazzini.

L'annuncio

«Non ci sarà la terza puntata di Forte e Chiara - si legge nel comunicato della Rai -. L’ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda, lo comunica la Direzione Prime Time. Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati. La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1».