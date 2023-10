Chiara Francini protagonista di una quattro giorni marchigiana, che partirà domani, mercoledì 11 ottobre, con il debutto sul palcoscenico assi del teatro Gentile di Fabriano. Uno spettacolo che apre un ciclo di eventi dedicati alla prosa e caratterizzati da 6 spettacoli in abbonamento più uno fuori cartellone, il 14 dicembre dedicato al balletto. Dopo il debutto fabrianese lo spettacolo della Francini proseguirà con tre repliche a Pesaro (dal 12 al 15 ottobre) per l’inaugurazione della stagione per la riapertura del Teatro Rossini, una “maxi stagione” che si pone tra gli eventi di maggior rilievo di Pesaro capitale italiana della cultura 2024.

Il memoir

Chiara Francini porterà in scena il suo spettacolo “Forte e Chiara”, un racconto che mutua il titolo dalla autobiografia dell’artista uscita recentemente per Rizzoli. Lo spettacolo in prima nazionale dopo la residenza di riallestimento, è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, la Francini si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Un racconto che può essere difficile, ma al tempo stesso anche stimolante, come racconta l’artista toscana: «Raccontarsi può essere difficile ma è sicuramente bello perché la verità è sempre interessante da raccontare. Quando una persona si racconta capisce più di sé stessa, e se c’è verità allora ti capisce più di sé stesso anche chi ti ascolta».

L’impegno

Un grande impegno per l’attrice, da affrontare con entusiasmo. «Tanti spettacoli consecutivi sono sicuramente uno stimolo – prosegue la Francini - e poi mi piaceva mostrare quello che era uno spettacolo appena nato con tutte quelle caratteristiche che hanno per così dire i “neonati”. È bello raccontare il percorso di uno spettacolo. Voglio continuare a raccontare le donne, raccontare progetti che amo attraverso il teatro, il cinema, la televisione e l’editoria. Tante forme per raccontare una natura poliedrica e apparentemente senza confini artistici, perché come dice la stessa artista «Chiara Francini è “Sbriciolata in tutto”».

Le musiche dal vivo

Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Francesco Leineri, lo spettacolo è realizzato con la collaborazione artistica di Michele Panella, la regia è di Alessandro Federico, la produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, con il contributo della Regione Toscana. Inizio spettacoli: Fabriano ore 21; Pesaro feriali ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.