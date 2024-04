ASCOLI Ascoli continua a essere luogo di incontri di cinema. Domenica 21 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli si svolgerà l’evento “Primavera d’attore”, che offrirà al pubblico un doppio talk show: il primo pomeridiano e il secondo serale, dedicato sia a nomi di cinema che di televisione.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento, fissato alle ore 17 vedrà in palcoscenico alcuni dei protagonisti della quarta stagione della serie tv “Mare Fuori”, di cui la città si era già occupata lo scorso giugno con un appuntamento pubblico in piazza del Popolo. Stavolta, ad incontrare i loro fans saranno Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella, che nel lavoro ricoprono rispettivamente il ruolo di Beppe, Micciarella e Cucciolo. “Mare Fuori”, che ha anche ispirato un musical di enorme successo e una futura trasposizione cinematografica, come è noto vede le drammatiche vicende di giovanissimi detenuti presso un immaginario Istituto di pena minorile di Napoli. Storie di volontà e di riscatto che hanno contribuito a trasformare i protagonisti della serie in idoli richiestissimi dal cinema e dalla tv.

A dialogare con il cast sarà Steve Della Casa, noto critico cinematografico, affiancato da Francesca Filauri, al timone di CulturalMente Insieme, la realtà che ha creato la giornata con il patrocinio del Comune di Ascoli e il sostegno di Atim, Fondazione Ascoli Cultura, Amat, Ascoli Musei, Fondazione Marche Cultura e il contributo di varie imprese del territorio. La seconda parte della manifestazione avrà luogo sempre al Ventidio Basso, a partire dalle ore 21 e permetterà a quattro attori italiani molto noti di affrontare l’evoluzione delle loro carriere. Introdotti dal direttore Atim, Marco Bruschini e sempre intervistati dal giornalista Steve Della Casa, ad essere ospiti saranno Lina Sastri, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Boldi e Salvatore Esposito.

Quest’ultimo, noto per il ruolo di Gennaro Savastano nella serie “Gomorra-La serie” ma anche attivo sul grande schermo grazie a titoli molto amati dal pubblico -da “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Mainetti a “L’Immortale” di Marco D’Amore - parlerà delle sue scelte professionali .Così come accadrà con Lina Sastri, straordinaria attrice e cantante napoletana, che ha saputo essere star di prima grandezza sul piccolo schermo con innumerevoli sceneggiati, ma pure interprete cinematografica di razza, grazie a titoli impegnati (“Ecce Bombo” di Nanni Moretti, “La donna delle Meraviglie” di Bevilacqua, “ L’Inchiesta” di Damiano Damiani) così come di esilaranti commedie: da “Mi Manda Picone” a “Piccoli equivoci”.

I nomi di prestigio

All’evento ci saranno anche Massimo Boldi e Maria Grazia Cucinotta, entrambi resi celebri da pellicole campioni di incasso al box office per poi approdare a film d’essai: per l’attrice siciliana l’incontro con Woody Allen in “Ho fatto a pezzi mia moglie”, successivamente all’exploit di “Il Postino” con Troisi e de “I Laureati” di Pieraccioni. Il Max Cipollino televisivo, invece è approdato a “Festival” di Pupi Avati dopo tanti titoli natalizi accanto a Christian De Sica. I biglietti disponibili alla biglietteria del teatro: 0736298770.