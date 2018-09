I Bandabardò sul palco a Potenza Picena: â€‹«E' il concerto numero 1600»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA -Ben 1.600 volte Bandabardò. Il concerto di questa sera a Potenza Picena della band toscana sarà occasione per tornare nelle Marche (2 settimane fa il concerto a Cerreto d’Esi) e nuova occasione per festeggiare i primi 25 anni di carriera. Live che sarà la celebrazione del concerto numero 1.600, come raccontato dal cantante Enrico “Erriquez” Greppi. Una festa nella festa per l’evento “Grappolo d’oro” organizzato dalla Pro loco di Potenza Picena, al traguardo dell’edizione numero 58. Inizio del concerto previsto per le ore 22.30 circa in piazza Matteotti (ingresso 7 euro).Tornate nelle Marche a brevissima distanza cosa ci sarà di diverso?«Sarà il concerto numero 1.600. Conto tutti i concerti e per un fortunato caso taglieremo questo traguardo. Ci sarà tanta voglia sul palco e poi una scaletta che andrà dal 1993 al 2018».