SAN BENEDETTO - Non solo mare sole e palme: l’estate sambenedettese progettata da Comune, Amat e Bim Tronto punta sull’accoglienza dei turisti e il suo momento più alto lo toccherà tra luglio e agosto con i tre concerti di “Nel cuore, nell’anima”, rassegna all’ottava edizione, capaci di intercettare target diversi in un’ottica di contaminazione che intende valorizzare il salotto buono della città dentro le mura del Paese Alto «un luogo - spiega il direttore dell’associazione marchigiana spettacoli Gilberto Santini - molto amato dagli artisti».



Gli artisti



Solo tre gli appuntamenti ma di estrema qualità. Si parte giovedì 6 luglio con Nicolò Fabi che porta in scena il suo “Solo Tour”. Un concerto estremamente affascinante che valorizza le doti dell’artista oramai al 25° anno di una carriera incentrata sulla libertà espressiva. È restato peraltro sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco: oggi è uno dei cantautori italiani più importanti. Scatenata, invece, si annuncia la serata del 19 luglio con la Bandabardò che porta in scena “Se mi rilasso collasso. Un libro suonato”. I 30 anni della band toscana diventano quindi come pagine da sfogliare fatte di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco e di canzoni intramontabili. Ma quello che propongono Finaz, Nuto, Bachi & Orla è anche un prontuario di storia musicale, un volume completo nel quale note e parole si intrecciano per portare sul palco uno dei periodi più interessanti della musica italiana. Chiude il programma, martedì 8 agosto, Nicola Piovani in “Note a margine”. Il Premio Oscar è l’artista più atteso e sarà accompagnato sul palco da Marina Cesari al sax e Marco Loddo al contrabbasso. Il suo “Note a margine” è una sorta di racconto inizialmente commissionato dal Festival di Cannes nel 2003, in cui condivide ricordi ed emozioni di una lunga carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti.

La location perfetta

Il Maestro così ripercorre, narrandoli in musica «Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica» spiega e con tocco leggero, i grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni. Insomma, davvero appuntamenti di grande spessore uniti del filo della canzone d’autore così come voluti dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessora Lina Lazzari in continuità con le precedenti edizioni che hanno visto in piazza Bice Piacentini anche Elio - l’anno scorso - in una performance in ricordo di Giorgio Gaber che, come ha aggiunto il vice presidente dell’Amat Gino Troli «ha visto a San Benedetto un’anteprima oggi molto richiesta». Ha quindi aggiunto il presidente Piero Celani che la location si adatta perfettamente all’idea di incrementare il Pil con appuntamenti di qualità perché il 13% della ricchezza in Italia è creata dal turismo e, di questa, il 7% dalla cultura. Una convinzione che porta da sempre lo stesso Bim a sostenere con il presidente Luigi Contisciani tutti gli appuntamenti del territorio auspicando presto un unico cartellone per il Piceno.



I biglietti per i concerti sono già in vendita nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket, su vivaticket.com, al Teatro Concordia tel. 0735588246.