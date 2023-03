PORTO SAN GIORGIO - Un’ultima tappa del suo “Living rock’n roll” tour prima di partire con il nuovo: Gianluca Grignani sarà in concerto al Palasavelli di Porto San Giorgio il prossimo sabato 25 marzo alle ore 21.



Il rinvio



Il concerto era inizialmente previsto per lo scorso 26 novembre ma a una settimana dall’evento è stato annunciato il rinvio a sabato 25 marzo. Un rinvio, come annunciato allora in una nota, resosi necessario per «consentire alla produzione locale l’adeguamento della parte tecnico strutturale necessaria allo spettacolo». Biglietti acquistati per novembre validi, e nel frattempo è stato aperto anche il parterre. Il concerto dell’artista, dunque, finisce per essere l’ultima data del tour 2022, iniziato nel giugno dello scorso anno. Alla vigilia di questo suo ritorno live, il cantautore milanese aveva detto che era molto carico. «Ora che il tour volge al termine – commenta Grignani – sono ancor più carico di prima, anche perché, subito dopo, ripartirò con la nuova tournée».

La data di Porto San Giorgio è un recupero e, annuncia l’artista, «la scaletta sarà la stessa degli altri concerti, proprio perché si tratta di un recupero». Il concerto arriva settimane dopo l’ultimo del “Living rock’n roll” e, a meno di modifiche, comprenderà i maggiori successi di Grignani. Ci saranno “La mia storia tra le dita”, “Non voglio essere un fenomeno”, “Falco a metà”, “La fabbrica di plastica”, solo per citare alcuni titoli. Immancabile “Destinazione Paradiso”, che l’artista ha anche cantato insieme ad Arisa nella serata delle cover durante l’ultimo Festival di Sanremo. «Tornare a Sanremo – commenta Grignani – è stato divertente e come sempre impegnativo. Per la serata delle cover, quando ho duettato con Arisa, ho scelto proprio “Destinazione Paradiso”. Sarebbe stato strano se non avessi scelto questo brano».



Il festival





“Destinazione Paradiso” è stato anche il brano con cui Grignani ha partecipato per la prima volta a Sanremo, nel 1995, nella categoria nuove proposte. In seguito a quella partecipazione il brano è entrato con forza nella leggenda della musica italiana. Le sue prime canzoni le ha scritte ancora adolescente, quando ascoltava Beatles o i Police, senza dimenticare il suo mito, Elvis Presley. «La musica – spiega oggi il cantautore – è qualcosa che mi scorre nelle vene. Non so se è il caso di chiamarla vocazione. Non saprei. Di certo però posso dire che è qualcosa di cui non posso fare a meno». Nel corso della sua carriera, Grignani ha venduto 5 milioni di dischi, tra i quali si ricordano Destinazione Paradiso, disco di diamante nel 1996 e disco d’oro quest’anno in versione digitale. Dopo aver duettato con Irama, lo scorso anno, si diceva, Grignani è tornato a fare live, poi a Sanremo ha cantato “Quando ti manca il fiato”. Nemmeno il tempo di finire con il Living rock and roll tour sabato a Porto San Giorgio che, come ha annunciato sui social, ritornerà live con la nuova tournée.