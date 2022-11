PORTO SAN GIORGIO - Brutte notizie per i fans di Gianluca Grignani. Il concerto del cantante in programma per sabato prossimo al PalaSavelli è stato rinviato al 25 marzo del prossimo anno. Uno slittamento di quattro mesi quando ormai mancava solo una settimana all’evento, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sangiorgese che tra l’altro sarebbe caduto a pochi giorni di distanza dalla Fiera d’autunno. La notizia sullo slittamento è emersa ieri pomeriggio dopo la pubblicazione di un post sulla pagina dello stesso cantante.



I motivi



Nel post, oltre al rinvio, si ricorda che le modalità di accesso saranno comunque le stesse, e a parte l’attesa più lunga, non ci saranno particolari disagi. «Questo rinvio si rende necessario - si legge nella breve nota - per consentire alla produzione locale l’adeguamento della parte tecnico e strutturale necessari a questo spettacolo. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data».