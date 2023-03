PORTO SAN GIORGIO - Tutto pronto per il concerto di Gianluca Grignani, questa sera, al PalaSavelli. Sono stati venduti quasi 1.500 biglietti e grazie alla biglietteria aperta oggi, l’amministrazione auspica che si arrivi al tutto esaurito, dato che il palazzetto può accogliere fino a 2000 persone. Nella giornata di ieri, sono stati messi a punto gli ultimi ritocchi. Oggi, l’apertura dei cancelli è prevista per le 18.

Le iniziative

Per il concerto è stata attivata una macchina organizzativa importante. Grignani, è in arrivo sul palco insieme ad una band di grandi musicisti, dopo l’ultimo successo sanremese, dopo la tournée estiva dello scorso anno. Considerato uno dei migliori rocker italiani, per i suoi fan il Joker è partito da Sanremo nel 1995 con il brano “La mia storia tra le dita”, dopodiché ci sono state altre 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, tantissimi premi e riconoscimenti. Questa sarà la primavera del risveglio di Grignani, meno testa calda ma più consapevole e maturo. Grignani è tornato a Sanremo nell’edizione 2023 con un brano impegnativo dal punto di vista emotivo che parla della relazione complessa con il padre, dal titolo “Quando manca il fiato»”. La tappa di Porto San Giorgio, è diventata la tappa nazionale del tour. Motivo di orgoglio per l’artista, gli organizzatori e la città, è il fatto che dalle prevendite, è emersa una presenza massiccia di persone provenienti dall’Abruzzo, in particolare da Teramo, ma anche persone da Belluno, Milano, Roma, Perugia, Lecce, Bari, Napoli, Firenze, Bologna. L’assessore allo Sport, Fabio Senzacqua, si è detto soddisfatto perché con l’evento va in porto un altro punto programmatico: «Ciò che avevamo inserito nel programma elettorale era anche ravvivare e ridare slancio al turismo, obiettivo che parte anche dall’utilizzo di una struttura come il PalaSavelli che per noi rappresenta uno dei luoghi fondamentali della città e che per questa ragione stiamo cercando di riqualificare. Per prima cosa siamo partiti dalle manifestazioni sportive ma ora è venuto il momento di puntare anche sugli spettacoli. Il palas deve essere una struttura da rilanciare. Purtroppo, durante gli anni passati, non è stato sfruttato abbastanza ed è stato abbandonato anche per colpa del Covid».

Le misure

Il comandante della polizia municipale, Giovanni Paris, ha dichiarato che non ci sono predisposizioni fisse in merito alla circolazione. Due vigili saranno presenti sul posto, dal secondo pomeriggio di oggi. Arriverà un’ordinanza specifica nel caso in cui arrivi una mole di traffico tale da dover essere ordinato adeguatamente. In quell’eventualità, si prevede un senso unico per la zona circostante, con l’accesso al palasport dall’ingresso di fronte a Polaris e con l’uscita sulla strada Valdete. Si tratta del piano B che verrà attivato solo in caso di necessità.