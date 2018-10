Dalla tonaca a star del porno: la storia di Yudi, nuova regina delle webcam per adulti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da. È la storia della 28enne colombiana Yudi Pineda, che ha iniziato la sua carriera neldopo aver lasciato la vita del. Ad essere precisi la giovane Yudi non era ancora una suora a tutti gli effetti, ma stava seguendo un rigoroso corso per diventarlo, e viveva in convento da 10 anni. Anche se al momento la sua vocazione è cambiata, Yudi ha assicurato che va ancora in chiesa «tre volte a settimana». Non manca mai alle preghiere del venerdì, alle riunioni del sabato e alla messa domenicale.La giovane ha raccontato ai media colombiani che la sua vocazione religiosa ha cominciato a vacillare quando si è innamorata del suo insegnante di religione, all'interno del corso che seguiva per diventare suora. È a quel punto che Yudi ha capito che il suo futuro non sarebbe stato quello di monaca.Così la ragazza ha lasciato il convento ed ha iniziato a lavorare per la Nestlé, quando è stata notata dal reclutatore Juan Bustos, che l'ha trovata perfetta per il suo portale di webcam per adulti, e non ci ha pensato due volte a farle la proposta di lavoro. Yudi ha accettato, ed ecco che è partita la sua nuova avventura.La giovane ha ammesso che il suo parroco ha tentato di dissuaderla dall’intraprendere la strada del porno. Ma lei è molto contenta della sua scelta e della sua nuova carriera, che definisce in un certo senso artistica.Una scelta, quella di difendere il suo lavoro e di non ascoltare il parroco, che ha sicuramente reso felici i suoi nuovi fan.