Kagney Linn Karter morta a 36 anni: la pornostar si è tolta la vita. «Lottava con problemi di salute mentale»

L'attrice a luci rosse Kagney Linn Karter è morta all'età di 36 anni. Secondo quanto si apprende, la pornostar si è tolta la vita lo scorso 15 febbraio nella sua casa in Ohio. Una raccolta fondi su GoFundMe è stata avviata per pagare il suo funerale. Kagney Linn Karter, secondo quanto riferiscono i suoi amici (che hanno lanciato la colletta), «lottava da tempo con problemi di salute mentale».

Attiva nell'industria del porno dal 2008, è stata una delle attrici più prolifiche degli ultimi anni: ha ricevuto più di 30 nomination tra AVN, XBIZ e XRCO, vincendo premi in nove occasioni. Da alcuni anni si era ritirata dalle scene, diventando un'insegnante di fitness.

This appears to be legit. So fucking sad. I worked with Kagney for many years. She was our contact girl at Zero Tolerance. She was always like sunshine in the room. A good soul who will be missed. Help her family if you can.https://t.co/BSbd6rSPa7