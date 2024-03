MONTELABBATE - Lei lo scopre mentre guarda film erotici, scatta il litigio così violento che finisce con un arresto. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida ai danni di un 45enne originario di Sassocorvaro, residente a Montelabbate.

L’uomo l’altra sera era intento a guardare la tv, in particolare alcune scene molto piccanti. Quando la compagna, una donna di 37 anni è entrata nella stanza e lo ha sorpreso davanti alle immagini a luci rossi, ha iniziato a protestare. Così è iniziato un violento litigio con urla e minacce da parte di lui. I vicini di casa si sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo Radiomobile. L’uomo aveva già picchiato la compagna che poi è finita al pronto soccorso dove è stata medicata per ecchimosi e lividi, giudicati guaribili in 5 giorni. I militari hanno ricostruito la situazione familiare e hanno arrestato l’uomo per lesioni, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.