«Sono spogliarellista e attrice porno grazie a mia mamma: mi ha cambiato la vita». Ecco cosa è successo

Beth Bennett è una modella e attrice di film porno, originaria della Nuova Zelanda ma che, da diversi anni, vive in Inghilterra.

In una recente intervista, ha raccontato com'è cominciata la sua carriera nei "siti web proibiti" e come, in un certo senso, sua mamma abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua introduzione in certi ambienti. Beth ha dichiarato di amare il suo lavoro che, per lei, è sempre nuovo e molto stimolante.

La storia di Beth Bennett

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, Beth Bennett ha raccontato come ha cominciato ad avvicinarsi al mondo del porno e dei siti per adulti: «Quando ero all'università ho lavorato come spogliarellista perché, immagino, ci sono capitata accidentalmente. Quando ero più giovane mi esibivo spesso in spettacoli musicali e poi un giorno, quando avevo circa 19, forse 20 anni, mia madre mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un annuncio sul giornale in cui cercavano ballerini. Era molto ambiguo ma, dato che, volevano persone che sapessero ballare, mi candidai. Mi chiamarono e mi dissero che era una candidatura per Stilettos, che è l'unico strip club nella città da cui provengo. Mi sono buttata e sono stata presa, in quegli anni mi sono molto divertita ma sentivo che volevo di più, per questo, mi sono dedicata al mondo del porno e, ora, non cambierei per nulla al mondo il mio lavoro».

Le dichiarazioni di Beth Bennett

Infine, Beth Bennett ha concluso dicendo: «Il mondo del porno è davvero amichevole e sempre diverso. Molte persone hanno un lavoro che diventa un po' monotono nel tempo perché fanno la stessa cosa ogni giorno.

Oltre ai colleghi di scena, anche le persone con cui lavoriamo, tutti i cameramen e tutto il resto dello staff, sono davvero amichevoli e anche per questo amo stare sul set».