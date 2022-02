Pinguini Tattici Nucleari pronti per il nuovo "Dove eravamo rimasti tour". Tutte le date estive, due appuntamenti nelle Marche

Dopo due anni di stop, si ricomincia. Da dove? Ovviamente dal "Dove eravamo rimasti tour" il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari. La band ha annunciato oggi le nuove date outdoor nei festival dell'estate italiana e gli appuntamenti nei palazzetti (già sold out) rinviati precedentemente ora riprogrammate per giugno e luglio 2022.

Il "Dove eravamo rimasti tour" e il sogno di tornare alla normalità

Il "Dove eravamo rimasti tour" sintetizza, già dal nome, la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti.

Se è vero che la band non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che il "Dove eravamo rimasti tour" sarà il modo più bello per tornare all’abbraccio dei fan che non hanno mai smesso di sostenerli in questo periodo atipico. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live della band e hanno già acquistato i biglietti per le date nei palasport.

Lo spettacolo porterà in scena un ritratto completo dei "Pinguini": dal passato più lontano del primo tour importante al più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, fino al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live.

I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario. Quelli per le nuove date outdoor saranno in vendita dalle ore 14:00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Dove eravamo rimasti tour, tutte le date

CALENDARIO INDOOR

martedì 14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) - SOLD OUT

giovedì 16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) - SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) - SOLD OUT

domenica 19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) - SOLD OUT

lunedì 20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) - SOLD OUT

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) - SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) - SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022)

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) - SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena (recupero data 28/02/2022) - SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) - SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) - SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) - SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) - SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale - NUOVA DATA

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford - NUOVA DATA

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo - NUOVA DATA

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini - NUOVA DATA

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera - NUOVA DATA

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace - NUOVA DATA

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare - NUOVA DATA

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @ Shock Wave Festival - Lungomare Tosti - NUOVA DATA

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole - NUOVA DATA

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) - NUOVA DATA

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina - NUOVA DATAù

