Petra Mayer morta all'improvviso a 46 anni: addio alla personalità della radio americana

Petra Mayer, che si occupava di libri per la statunitense National Public Radio, è morta sabato scorso a 46 anni. Una morte improvvisa, sembra per embolia polmonare.

Mayer era una personalità conosciuta nel suo campo, aveva contribuito alla Book Concierge di NPR al Comic-Con, guida interattiva per i lettori. La sua morte è stata annunciata via mail dalla vicepresidente senior per le notizie della Npr, Nancy Barnes. La Mayer ha perso la vita all'Holy Cross Hospital nel Maryland. «Petra era in tutto e per tutto NPR», ha scritto la collega. Lavorava alla National Public Radio nel 2012: era laureata alla Columbia University con master in giornalismo.

