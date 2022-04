“Nopop”, radio talent per dare visibilità ai giovani musicisti, la finale il 18 giugno allo Spazio Webo di Pesaro

PESARO - Per sostenere i giovani artisti, Radio Veronica lancia un “radio talent” che dia spazio e visibilità a tutti quei giovani musicisti che vogliono tornare a sognare e credere nelle loro passioni.



“Nopop” è un progetto ideato da Alessandra Carriera che grazie alla collaborazione con Michele Panzieri, è stato lanciato i primi di aprile: «Ogni giorno in radio arrivano decine di telefonate di giovani musicisti che ci chiedono di promuovere il loro lavoro - spiega Alessandra -. In realtà non è così semplice farlo e per questo ho pensato di creare questo spazio dedicato ad artisti dai 16 ai 30 anni e siamo davvero felici che anche il comune di Pesaro abbia sposato questa iniziativa, nata anche per risollevare il morale ai ragazzi dopo questi due anni di pandemia».

Il talent si sviluppa in tre fasi: la prima è il reclutamento di artisti dai 16 ai 30 anni, che durerà per tutto il mese di aprile; nella seconda avverranno le selezioni (8 e 22 maggio a Spazio Webo di Pesaro); la terza prevede la finale, il 18 giugno, sempre a Spazio Webo, con la proclamazione dei tre vincitori. Il primo premio è un videoclip professionale realizzato dal videomaker Luca Barchiesi, due registrazioni in studio più un master realizzato da X-Studio di Pesaro: il brano sarà trasmesso per un anno in tutto il circuito Orange, Radio Veronica, Radio Arancia, Radio Velluto e Radio Conero.

Nel frattempo, durante tutto il mese di maggio, tutte le radio del circuito trasmetteranno“le pillole di Nopop” dove verranno trasmesse tutte le canzoni degli artisti iscritti al talent con interviste personalizzate. Da parte del comune di Pesaro, l’assessore Heidi Morotti ritiene il progetto molto valido, «un modo per spronare quei ragazzi che dopo due anni di covid sono rimasti senza troppe prospettive a livello artistico e culturale. Per questo la Città della Musica non può non provare ad incentivare la musica pop per far esprimere i ragazzi e fargli ritrovare uno spazio di attenzione. Ci sarà anche un premio WePesaro».



Per l’edizione 2022 sono previste quattro categorie a cui è possibile iscriversi: solisti, band, rap e cantautori, con brani originali e non cover. Il brano che si intende presentare al radio talent potrà essere proposto in qualsiasi lingua e dovrà avere una durata massima di 4’30’’. Il regolamento completo e le modalità di iscrizione si trovano sul sito www.orangecommunication.it/nopop.

