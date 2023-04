Passaggi Festival, libri vista mare a Fano. Premi a Franco Cardini e Lucia Annunziata. Tra gli ospiti (oltre 200) anche Pippo Inzaghi

FANO -Saranno oltre duecento gli ospiti dell’undicesima edizione di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata ai libri di saggistica e non-fiction in programma a Fano dal 21 al 25 giugno 2023, con ingresso gratuito a tutti gli eventi. A ricevere il Premio Passaggi sarà lo storico Franco Cardini (25/6), uno degli intellettuali europei più apprezzati, che presenterà il saggio “Le vie del sapere”, edito da Il Mulino. L’altro riconoscimento del festival, il Premio giornalistico “Andrea Barbato”, sarà assegnato, d’accordo con Ivana Monti Barbato, alla giornalista Lucia Annunziata (22/6) che porterà a Fano il suo ultimo libro “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico” (Feltrinelli).

I temi che saranno affrontati

Tanti saranno gli argomenti affrontati nelle nove sedi del festival, disseminate fra centro storico e lungomare. Si parlerà della guerra in Ucraina e sul palco salirà l’inviato Luca Steinmann, che presenterà il suo libro edito da Rizzoli, offrendo il punto di vista di giornalista al fronte con i soldati russi. Altro tema centrale quello della legalità e a parlarne sarà Nando dalla Chiesa col suo “La legalità è un sentimento” (Bompiani). L’appuntamento col mondo dello sport sarà con Pippo Inzaghi, che ha raccontato la sua vita nell’autobiografia “I miei primi 50 anni” (Cairo). Non mancherà la politica: Piero Ignazi presenterà “Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni” (Il Mulino) e si confronterà con l’ex presidente della Camera e ‘padre’ della svolta di Fiuggi, Gianfranco Fini. Tornerà a Fano il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano con la sua inchiesta “Maledette iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie” (Rizzoli), un viaggio documentato nelle ricchezze accumulate con inganni e frodi, alle spalle dei più deboli, e di soldi si parlerà anche con Carlo Cottarelli, autore de “I misteri della giungla nera. Viaggio guidato nei pericoli dell'economia” (Feltrinelli).

Il ritorno dell'immunologa Antonella Viola. Atteso incontro con Elena Di Cioccio

Sul palco anche l’immunologa Antonella Viola che porterà a Passaggi Festival il suo “La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità” (Feltrinelli); insieme con l’antropologa Cristina Cassese, autrice de “Il bello che ci piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti” (Enrico Damiani Editore), ripercorreremo la storia di dieci oggetti, dai tacchi a spillo ai gioielli, analizzandone il significato sociale; Annarita Briganti ci farà, invece, conoscere una donna celebre, nella biografia “Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale” (Cairo); Elena Di Cioccio racconterà come ha sconfitto il tabù della malattia parlandoci di ‘Cattivo sangue’ (Vallardi); Simonetta Sciandivasci affronterà la questione, dibattuta spesso con astio e rabbia, della scelta di non essere madre nel suo “I figli che non voglio” (Mondadori), mentre Amani El Nasif presenterà “Sulla nostra pelle. Un libro contro la violenza sulle donne” (Piemme).

Intelligenza artificiale e vite digitali

Filosofia, scienze sociali, arte, scienza sono altri temi affrontati nelle diverse rassegne. Ci saranno Igor Sibaldi col suo pungente “La specie nuova. Tutti possono scoprirsi diversi. Solo alcuni ne hanno il coraggio” (Roi Edizioni); il popolare storico dell’arte Flavio Caroli con “Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi” (Rai Libri); la psicoterapeuta Stefania Andreoli con “Perfetti o felici. Diventare adulti in un’epoca di smarrimento” (Rizzoli); il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi e il suo libro ‘Non dobbiamo salvare il mondo. Dall’auto elettrica al bio, tutti i falsi miti della religione green’ (Piemme); Paolo Pagani col saggio “Citofonare Hegel. I filosofi del passato rispondono alle grandi domande del presente” (Rizzoli); Massimo Mugnai che spiegherà “Come non insegnare la filosofia” (Cortina Editore); Armando Massarenti col saggio per bambini “Aristotele, amico mio” (La Spiga Edizioni); Beatrice Balsamo con “Saggezza gentile. In una scia di parole” (Mursia); Francesco Morena che ci farà scoprire “Gli impressionisti e il Giappone” (Giunti); Lucia Cataldo e Marta Paraventi con “Il museo oggi” (Hoepli).

Intelligenza artificiale e tecnologie digitali saranno argomenti di attualità affrontati dal filosofo Silvano Tagliagambe con “Metaverso e gemelli digitali. La nuova alleanza tra reti naturali e artificiali” (Mondadori); Simone Severini “Nella terra dei qubit. La fisica quantistica e i confini dell'informatica” (Trefoglie); Massimo Mantellini “Invecchiare al tempo della rete” (Einaudi); Giovanni Boccia Artieri, “Comunicare. Persone, relazioni, media" (Laterza).

Arriva la Bandabardò

Spazio anche alla musica con i ritmi folk rock della Bandabardò che presenterà la biografia “Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile” (Baldini+Castoldi), Davide Morresi e il suo “LIVE! Racconti di vita e concerti” (Arcana edizioni) e Bruno Casini che ci racconterà di “Tondelli e la musica” (Edizioni Interno4).

Dalla musica ai fumetti e graphic novel, con Valentina Rizzi e Luca Caimmi che presenteranno “Mondi” (Settenove) e Paolo Bacilieri con “BACGLSP (Basta a ciascun giorno la sua pena)”, edito da Coconino press.

Un capitolo a parte merita il tema dell’amore, con i libri di Ester Viola “Voltare pagina. Dieci libri per sopravvivere all’amore” (Einaudi); Daniela Collu “Bello l’amore, ma non ci vivrei. Un libro a cuore aperto” (Mondadori Electa); Flavia Novelli col suo “Amori diVersi. Le grandi storie d’amore tra poeti” (Porto Seguro) e Matteo B. Bianchi con il memoir “La vita di chi resta” (Mondadori), dove affronta il tema, sensibile e doloroso, di chi perde qualcuno che ama per suicidio.

Sabina Guzzati e ANonniMus

Libri di ogni genere, anche curiosi come quello di Sabina Guzzanti, “ANonniMus” (HarperCollins), distopico e illuminante, oppure di Umberto Ciauri “Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele. Guida astrologica alla crescita personale” (Baldini+Castoldi) e quello sui venti, quelli veri, di Fabio Fiori “Anemos. I venti del Mediterraneo” (Mursia); quello di Paolo Borzacchiello e Paolo Stella “Colleziona attimi di altissimo splendore” (Mondadori) per imparare a superare i momenti bui e trovare lampi di felicità oppure quello di Giovanna Olivieri, autrice che sta affascinando i lettori italiani con il suo “Ronzii. Storie di api e di altri impollinatori” (Pendragon); quello di Elena Ghiretti, “Hostaggio” (Accénto), che racconta avventure e disavventure di una host di Airbnb e quello di Mauro Pedone e Sergio Starace “Tarocchi dei Tre Sentieri” (Edizioni Mediterranee) su consapevolezza e riequilibrio energetico. Passaggi Festival, diretto dal giornalista Giovanni Belfiori, è organizzato dall’associazione Passaggi Cultura e Librerie.Coop e sostenuto da Comune di Fano e Regione Marche; main sponsor: Coop Alleanza 3.0 e Profilglass. Informazioni e aggiornamenti su www.passaggifestival.it.