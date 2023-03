FANO Il rapporto di collaborazione tra Passaggi Festival e Nolfi Apolloni è stato consolidato in modo ufficiale. Il liceo fanese è infatti diventato Scuola Partner dell’evento estivo dedicato alla saggistica, quest’anno in programma dal 21 al 25 giugno prossimi. Una trentina di studenti si occuperà di mansioni come accoglienza degli ospiti, ufficio stampa, moderazione di tavole rotonde. Il progetto è stato presentato ieri durante un incontro cui hanno partecipato, fra gli altri, il dirigente scolastico Samuele Giombi e il direttore del festival fanese, Giovanni Belfiori. L’edizione 2023 di Passaggi prevede stage per 33 studenti delle classi terze e quarte, che saranno impegnati in varie attività collegate alla manifestazione.

Le opportunità

Ragazzi e ragazze del liceo Nolfi Apolloni potranno quindi scegliere fra nove tipologie di percorso, riferibili alle aree: redazione Web, ufficio stampa, social media team, regia video, fotoreporter, segreteria di direzione, laboratori, logistica e presentazione eventi. Un itinerario formativo precederà ciascun percorso e sarà attuato attraverso una serie di incontri che si svolgeranno da maggio a giugno. Tre differenti tutor seguiranno gli studenti impegnati durante le ore di formazione e di attività nella sede del festival fanese. Liceo e Passaggi hanno dunque formalizzato un rapporto di collaborazione iniziato alcuni anni fa con vantaggi reciproci. Il festival della saggistica può contare sulla presenza di decine di studenti, che si occupano di attività fondamentali per il festival. A loro volta i ragazzi e le ragazze del Nolfi Apolloni sono impegnati in percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la vecchia alternanza scuola lavoro, che permettono di consolidare e utilizzare conoscenze e abilità curriculari, attraverso esperienze formative come organizzare un grande evento. Ci si avvicina così, più preparati, al mondo del lavoro.

L’esperienza

«Negli anni precedenti – afferma Giombi – abbiamo già sperimentato una presenza densa e qualificata dei nostri studenti nell’organizzazione del festival. Si tratta di un’esperienza coerente con il profilo educativo del nostro istituto: gli studenti sono inseriti, con varie competenze, negli ambiti della cultura, della letteratura e dell’arte, che possono costituire settori interessanti anche per le loro professioni future. Parliamo di percorsi senz’altro rilevanti dal punto di vista culturale».

Il senso della collaborazione

Conclude Belfiori: «La collaborazione dà senso ulteriore a Passaggi Festival. Non solo grandi autori, anche tanti studenti che arricchiscono le loro competenze e al tempo stesso donano entusiasmo, passione, voglia di imparare». All’incontro di ieri hanno inoltre partecipato l’assessore comunale Etienn Lucarelli, il presidente di Passaggi Festival, Cesare Carnaroli, e l’insegnante Valentina Foschi.