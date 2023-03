​Mr. Rain e i suoi "Supereroi" a Macerata: il 25 agosto lo show del cantante tra i top del momento

MACERATA- Mr. Rain e i suoi “Supereroi” il 25 agosto a Sferisterio Live. Raggiungono quota otto i concerti della rassegna di musica dal vivo Sferisterio Live organizzata dall'assessorato agli Eventi del Comune di Macerata in collaborazione con l'Associazione Sferisterio. E' di oggi infatti l'annuncio che, il 25 agosto, alle 21, a esibirsi in arena sarà Mr. Rain.

La rassegna

«Un'altra proposta di prestigio a Sferisterio Live, una rassegna che cresce esponenzialmente ogni giorno di più presentando al pubblico alcuni dei migliori concerti, in grado di soddisfare tutti i palati e in questo caso specifico di rispondere ai gusti dei più giovani – interviene l’assessore Riccardo Sacchi -. Questa volta, infatti, annunciamo un artista che è la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, al centro dei riflettori con più di 700 milioni di streaming, già ben 13 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Il fascino dello Sferisterio, come location ideale per la musica dal vivo, è diventata certezza e a dimostrarlo è il forte interesse che dimostrano sia le agenzie sia gli artisti, anche di fama internazionale, che desiderano esibirsi sul nostro straordinario palcoscenico».

Mr. Rain, continua il suo inarrestabile successo: dall’uscita, “Supereroi” è certificato platino. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia e che arriva dopo quello nei club che partirà ad aprile e che è già sold out. Mr. Rain, l’artista multiplatino e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con “Supereoi” il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche, a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes, al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. “Supereoi” è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.

La prevendita

Le prevendite dei biglietti saranno aperte da oggi, giovedì 30 marzo, alle 16, su Ticketone (online e punti vendita) e Dice e prossimamente alla Biglietteria dello Sferisterio. Questi i prezzi comprensivi di prevendita: Platino 59 euro, Oro 54 euro, Verde 48 euro, Blu 45 euro, Rosso 39 euro, Giallo 35 euro e Balconata 30 euro.

Il concerto è organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, info: 0871 685020 - 085 9433361.