ANCONA Pupazzi colorati, ombre cinesi, animali parlanti: il teatro per i ragazzi è un mondo speciale, capace di affascinare i piccoli, ma anche gli adulti, che vi ritrovano le fantasie della loro infanzia. È sempre molto seguita la rassegna “Aperditad’occhio”, organizzata ad Ancona da Marche Teatro, che ci fa tornare ragazzi. La nuova stagione è stata presentata ieri, al Ridotto delle Muse, dal direttore Velia Papa e dal presidente Valerio Vico. È stata l’assessore alle Politiche Educative del Comune Antonella Andreoli ad aprire l’incontro: «Anche a nome del sindaco Daniele Silvetti e dell’assessore alla Cultura A. Maria Bertini, mi complimento con Marche Teatro per la preziosa attività di divulgazione delle attività teatrali per ragazzi, e per il coinvolgimento di scuole, alunni e famiglie». E ha sottolineato l’importanza che la stagione riveste dal punto di vista didattico ed educativo, «toccando tematiche relative al rispetto dell’ambiente e della natura, e all’educazione alimentare». Il presidente Valerio Vico ha ringraziato l’amministrazione comunale per la promessa, espressa dall’assessore Andreoli, di una sempre più proficua collaborazione con Marche Teatro, per questa e altre iniziative.

Il programma

Ha poi passato la parola a Velia Papa, che ha illustrato il programma, ricco di 108 recite, tra cui 85 spettacoli per le famiglie e 23 matinée per le scuole. «Dei 15 titoli in cartellone – ha detto il direttore - 7 sono produzioni a cura del Teatro del Canguro, che andranno in scena al Teatrino del Piano, dal 3 novembre a marzo, al termine degli appuntamenti del Gioco dell’Oca, una collaudata attività ludica di successo, prevista per gli ultimi due fine-settimana di settembre, e per tutto ottobre». Dal giovedì alla domenica, alle 18, il Teatrino del Piano si trasformerà in un enorme tavolo da gioco, per ospitare un eco-game con macro-tessere e dadi giganti, a cui gli spettatori possono assistere, o partecipare attivamente da “pedine viventi”. «Le prove di abilità – ha continuato Velia Papa – consentono ai ragazzi di misurare le proprie eco-conoscenze, la sensibilità al rispetto dell’ambiente e della natura. Principi, cui si ispirano molti degli altri spettacoli prodotti da Marche Teatro/Teatro del Canguro». E al Teatro Sperimentale, di domenica alle 18, da dicembre ad aprile saranno ospitate produzioni per ragazzi, portate in scena da prestigiose e storiche compagnie italiane: “Poco più in là” di Teatro Gioco Vita, con le ombre cinesi; “Giocagiocattolo” del Teatro del Buratto; “Diario di un brutto anatroccolo”, che la Factory Compagnia Transadriatica, sempre attenta alle tematiche della disabilità, presenta anche a un pubblico adulto. E per sensibilizzare i ragazzi ad ascoltare la propria sensibilità, gli Eccentrici Dadarò proporranno “A pesca di emozioni”. Chiuderà il cartellone lo spettacolo “Romanzo d’infanzia” di Abbondanza/Bertoni, che mescola danza e circo. Il direttore ha annunciato anche un Laboratorio di teatro: a cura del Canguro, si terrà a partire dal 18 ottobre, per bambini dai 6 ai 10 anni, tutti i mercoledì alle 17 al Teatrino del Piano. «Segnaliamo infine, anche ai giovanissimi, “Alice in Wonderland” – ha concluso il direttore - al Teatro delle Muse domenica 17 marzo 2024 alle 18, per la Stagione di Danza».