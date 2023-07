Barbara D'Urso, no da Sanremo: «Non è nei piani di Amadeus». I suoi opinionisti esclusi dalle trasmissioni Mediaset

Da quando Mediaset, con un comunicato firmato da Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato che Barbara D'Urso avrebbe lasciato il timone di Pomeriggio 5 per fare spazio a Myrta Merlino, un altro grande dubbio sta attanagliando i fan della conduttrice: «Che fine faranno i suoi opinionisti?». Secondo le ultime indiscrezioni anche i suoi opinionisti sono destinati a non mettere più piede a Cologno Monzese. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Che fine faranno gli opinionisti di Barbara D'Urso?

Secondo quanto riporta Dagospia i «dursiani», ossia gli opinionisti che affiancano Barbara D'Urso, sarebbero stati esclusi dalle trasmissioni Mediaset.

Tutto questo si evince da una serie di indiscrezioni di corridoio filtrate da Cologno Monzese. Salvo qualche piccola eccezione, saranno presenti gli opinionisti che si sono dimostrati "trasversali".

Ma non finisce qui. C'è un'altra novità: non la vedremo a Sanremo 2024. «Non è nei piani del direttore artistico», si legge sempre dalle pagine di Dagospia. Per la conduttrice non si apriranno neanche le porte di Ballando con le Stelle, come ha confermato in un'intervista a La Repubblica: «Non è mai esistita questa possibilità». Versione confermata anche dalla Rai nel corso della presentazione dei palinsesti.