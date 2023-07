Gerry Scotti senza freni: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile. Bonolis lascerà la tv? Non gli credete»

Gerry Scotti senza freni dopo l'uscita dei palinsesti televisivi. A lui Mediaset ha affidato ben quattro trasmissioni: La Ruota della Fortuna, nuove puntate di Caduta Libera, Lo show dei Record e Tu si que vales. Ma sono tanti i conduttori che sono stati esclusi dalle scelte delle aziende televisive e il conduttore ne parla con Chi magazine. Belen Rodriguez e Barbara d'Urso rimangono senza trasmissioni e Gerry non ne capisce il motivo.

Gerry Scotti senza freni sulle scelte tv

«Questi addii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio». Ma Scotti, esperto del piccolo schermo, paragona il mercato televisivo a quello calcistico, sottolineando che è normale che ci siano dei cambi di casacca. «Spero di rivedere tutti in onda».

I casi Belen, D'Urso e Bonolis

Poi si parla di Paolo Bonolis e dell'addio annunciato dallo stesso. «Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv.

Critiche sulle scelte su Caduta Libera

Poi passa a parlar di sè e delle sue trasmissioni e Gerry si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Caduta Libera, non sta andando benissimo questo perido, così il Biscione ha deciso di mandare in onda repliche alternate a nuove puntate, una scelta che Scotti trova poco comprensibile. «Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati».