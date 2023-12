Regalare un disco per Natale è sempre la migliore scelta. “Gerry Christmas” è il Natale di Gerry Scotti che unisce l’atmosfera dei classici natalizi all’intelligenza artificiale. Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia sono nella deluxe edition di “A family Christmas” con le inedite “Silver bells” e “É Natale!”. “Christmas” è l’album Cher con 13 diversi classici delle feste e quattro brani originali, con guest star, tra cui Stevie Wonder, Michael Bublé e Cyndi Lauper.

Le donne in musica

Donne in musica per questo Natale, a cominciare da “Etnea” di Marcella Bella in cui per la prima volta è autrice di 10 canzoni inedite dai contrasti vulcanici e lavici. L’album “Souvenir” di Emma è entrato direttamente al primo posto della classifica dei più venduti nella settimana di uscita. “Anime parallele / Almas paralelas” è la testimonianza di Laura Pausini, disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato cd e vinile. “Calma rivoluzionaria Live 2023” è un viaggio in musica con i successi di Ornella Vanoni, insieme ai due inediti “Calma rivoluzionaria” (con Samuele Bersani) e “Camminando”. L’album “E poi siamo finiti nel vortice” di Annalisa è un caleidoscopio di emozioni, dal tormentone “Mon amour” a “Ragazza sola”.

Gli artisti italiani

Fra gli artisti italiani c’è da scegliere “DallAmeriCaruso - Live at Village Gate, New York 23/03/1986” di Lucio Dalla a testimonianza di quel concerto, per la prima volta in doppio cd o vinile. Ci sono melodie del cuore e immagini evocative in “Canzoni da intorto e da osteria” di Francesco Guccini con canti popolari rivisitati in chiave personale. Anche “Dedicato a noi” di Luciano Ligabue è una scelta ideale, al primo posto della classifica ufficiale dei cd e dei vinili più venduti nella settimana di uscita. “Il supervissuto” di Vasco Rossi è la colonna sonora della serie omonima, con l’aggiunta della canzone inedita “Gli sbagli che fai”, che ne è la sigla. “Enzo Jannacci Qualcosa da ascoltare tra inediti e rarità” raccoglie registrazioni private dei primi anni di attività del cantautore. Ed Sheeran è fra gli autori dell’album d’esordio di Matteo Bocelli dal titolo “Matteo” con 12 canzoni in inglese e italiano. Buona musica anche in duo, a cominciare da “Lux eterna beach” di Colapesce Dimartino con undici brani, fra cui “Ragazzo di destra”, il duetto virtuale “I marinai” con Ivan Graziani e “Splash” dall’ultimo Sanremo. L’album di inediti “RengaNek” vede per la prima volta insieme Francesco Renga e Nek in undici brani. In “Una storia d’amore” Grazia Di Michele e Giovanni Nuti ridanno voce a Luigi Tenco e a Dalida.

I gruppi

Fra i dischi dei gruppi italiani spicca “Felicitazioni!” dei CCCP. “Rush! (are u coming?” dei Måneskin è la new edition del loro “Rush!” con 5 nuovi brani. “È stato veramente bellissimo!” dei Nomadi celebra i 60 anni della band. “Amicixsempre 2023” è la raccolta dei 56 più grandi successi dei Pooh. C’è della buona musica fra gli interpreti stranieri come in “i/o” di Peter Gabriel, “Subtract” di Ed Sheeran, “Jimi Hendrix Experience: Hollywood bowl august 18, 1967”, “Michael Jackson Thriller 40” e “Frank Sinatra Platinum”. Fra gli album delle band straniere c’è "Hackney diamonds" dei Rolling Stones, “In utero 30th anniversary” dei Nirvana, “The masterplan 25th anniversary” degli Oasis e “To the faithful departed” dei Cranberries. Particolare attenzione alle compilation, come “Radio Italia Winter Hits 2023” che riscalda questo inverno con 22 grandi hits italiane, o “Zecchino d’Oro 2023”.