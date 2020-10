Uno zoom sull’arte con il Museo Omero: "Alla ricerca di Seti"

ANCONA - Il Museo Tattile Statale Omero organizza il secondo incontro del ciclo di Conferenze online "Uno zoom sull'arte".

Giuseppina Capriotti, responsabile del Centro Archeologico Italiano al Cairo ci porterà "Alla ricerca di Seti I: un giallo archeologico tra Egitto e Roma Capitale".



Le antichità egizie arrivarono sul suolo italiano già in epoche remote e soprattutto durante l'Impero Romano. Una bella testa attribuita tradizionalmente al famoso Ramesse II e conservata al Museo Barracco di Roma (Musei Capitolini), alla luce di nuovi studi può raccontare una vicenda curiosa, quasi un giallo, tra Egitto e Italia, archeologia e mercato antiquario, sullo sfondo delle vicende storiche dell'Unità d'Italia. L'accurata osservazione, visiva e pure tattile, di una raffinata testa egizia, può condurre a una nuova comprensione dell’opera, del suo significato originario e di quello attribuitogli successivamente.



L'invito a partecipare è rivolto agli operatori, agli studiosi e a tutti coloro che amano l'arte, l'archeologia e i luoghi della cultura, per mettere a fuoco alcuni temi che appassionano chi è spinto dall'interesse e dalla curiosità intellettuale a riempire il proprio tempo libero con il piacere di far funzionare il cervello.



Come partecipare

La partecipazione sulla piattaforma web Zoom è gratuita e a numero chiuso: occorre prenotarsi via mail all'indirizzo conferenze@museoomero.it. Non sarà possibile seguire la diretta via streaming sulla pagina Facebook del Museo Omero per motivi di copyright.



Prossimi incontri - i mercoledì dalle 18 alle 19.30:



7 ottobre Alla ricerca di Seti I: un giallo archeologico tra Egitto e Roma Capitale

a cura di Giuseppina Capriotti, responsabile del Centro Archeologico Italiano al Cairo.



21 ottobre Brera: ripensare un museo

a cura di James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera.

Intervistato da Nunzio Giustozzi, storico dell'arte, editor Electa.



4 novembre Rivoluzione digitale e Umanesimo

a cura di Christian Greco, direttore Museo Egizio.



18 novembre Reggia di Caserta museo verde: il patrimonio storico artistico e paesaggistico per lo sviluppo sostenibile della società

a cura di Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta.