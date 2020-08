Il Museo Nazionale Rossini presenta il recital di Manuel Amati

PESARO - Secondo appuntamento della nuova serie di concerti al Rof 2020: dall’11 al 16 agosto il Museo Nazionale Rossini ospita quattro recital rossiniani con voce e pianoforte che saranno diffusi in streaming sui canali social del Rof. Ne sono protagonisti alcuni tra i giovani talenti usciti negli anni passati dai corsi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, accompagnati al pianoforte da Giulio Zappa.



Il secondo concerto si terrà giovedì 13 agosto alle 11, ed avrà come protagonista Manuel Amati. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (massimo 7 persone) allo +39 0721 192 2156 o via mail a info@museonazionalerossini.it Il biglietto per accedere verrà inviato via mail il giorno stesso dell’evento prenotato: occorrerà stampare e presentare l’email all'ingresso.



Tenore, nato a Martina Franca, Manuel Amati si è diplomato al Liceo Musicale “Archita” di Taranto. Nel 2015 ha fatto parte della “Scuola dell’Opera” del Teatro Comunale di Bologna, debuttando in Rigoletto a Busseto al Festival Verdi. Dal 2016 al 2018 ha frequentato l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, dove ha preso parte a numerose produzioni di prestigio, come La Favorite diretta da Fabio Luisi e Alceste di Gluck con Federico Maria Sardelli e la regia di Pier Luigi Pizzi. Particolarmente versato nel repertorio rossiniano, ha già interpretato Il turco in Italia, L’occasione fa il ladro (Teatro Regio di Parma), La Cenerentola (Teatro Regio di Torino), Il barbiere di Siviglia (Teatro Comunale di Bologna). Fra gli impegni più recenti, Arianna a Nasso al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, Il turco in Italia alla Scala, Adina di Rossini e la prima mondiale de La Cucina di Andrew Synnott al Wexford Opera Festival, Carmen al Maggio Musicale Fiorentino.



Il terzo appuntamento con i Concerti al Museo si terrà venerdì 14 agosto alle 11, protagonista Claudia Muschio. © RIPRODUZIONE RISERVATA