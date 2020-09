CIVITANOVA MARCHE - Lea Calvaresi di Grottammare è Miss Marche. Così ha decretato la giuria guidata dalla Miss Marche uscente Giulia Ciarlantini che al Varco a Mare di Civitanova ha visto sfilare sulla passerella di Miss Italia 27 aspiranti reginette. Ad Alice Peter di Marotta di Mondolfo la fascia di Miss Civitanova. La serata è stata presentata da una coppia collaudatissima composta da Marco Zingaretti e dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro, fresca reduce dall’esperienza della trasmissione televisiva “Temptation Island”. Diversi e tutti apprezzati gli inserimenti di spettacolo dallo showman Francesco Capodacqua, già protagonista di “Amici di Maria De Filippi”, allo spettacolo di cabaret di Marco Capretti, apprezzato di recente a “Made in Sud” e poi l’esibizione della violinista Virginia e quella di Sofia Lou, vincitrice del Cantagiro Marche 2020 e di Massy, cantante che è in tournèe per promuovere il suo disco autoprodotto e che è stato accompagnato da due ballerine. La finale regionale di Miss Italia è stata organizzata dall’agenzia sambenedettese Pai di Mimmo Del Moro. L’appuntamento per le finali nazionali dovrebbe essere a Jesolo, ma al momento a causa delle limitazioni anti Covid, è tutto da decidere sia luogo effettivo che data. © RIPRODUZIONE RISERVATA