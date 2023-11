Milly Carlucci vuole Ibrahimovic a Ballando con le stelle. Quanto è disposta a pagare la Rai?

Il sogno di Milly Carlucci a Ballando con le stelle? Riuscire a portare Zlatan Ibrahimovic nel suo show, per una puntata, come Ballerino per una notte. Fin qui c'è riuscito solo Amadeus. Solo lui ha ottenuto il sì del campione, allora ancora giocatore (infortunato) del Milan. Un sì sicuramente costoso per averlo come ospite al Festival di Sanremo non per una ma per ben quattro serate.

E proprio i costi, secondo Oggi, sono l'ostacolo principale per avere Zlatan nel proprio studio. Milly, sempre secondo il settimanale, avrebbe speso già una fortuna per i cachet dei concorrenti (dalla carissima Wanda Nara a Simona Ventura e futuro marito, senza dimenticare Lino Banfi) e ora il suo budget a disposizione sarebbe basso. Non all'altezza del "Dio" Zlatan...

Ibra sembra essere freddo davanti all'ipotesi di mettersi le scarpette da ballo senza un adeguato ingaggio. La mentalità è rimasta la stessa. Quella del campione di calcio.

Senza portafoglio tocca nuovamente a Milly Carlucci inventarsi qualcosa pur di convincere Ibrahimovic a dire di sì. Chissà cosa s'inventerà...